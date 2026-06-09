Il cantautore Daniele Silvestri ha rivolto severe critiche a Francesco De Gregori, contestando apertamente la sua scelta di mantenere una posizione di neutralità pubblica su questioni politiche e sociali di grande attualità. In un intervento diffuso il 9 giugno 2026, Silvestri ha dichiarato di essere «contro la posizione di chi non si schiera» e ha affermato che De Gregori, con il suo atteggiamento, avrebbe «perso un'occasione» significativa. Questa presa di posizione si inserisce in un più ampio dibattito che vede numerose personalità del mondo della musica e della cultura interrogarsi sul ruolo dell'artista nella società contemporanea.

Secondo le dichiarazioni di Silvestri, «mi schiero contro la sua posizione di non schierarsi, è stata persa un'occasione». Il cantautore romano sostiene che chiunque goda di una voce ascoltata da un vasto pubblico abbia il dovere di utilizzarla per arricchire il dibattito pubblico. La scelta di De Gregori è stata definita da Silvestri un «atteggiamento poco comprensibile», specialmente in considerazione dell'eredità culturale e del profondo impatto che la musica può esercitare sull'opinione pubblica.

Il dibattito sul ruolo sociale degli artisti

L'intervento di Daniele Silvestri si colloca all'interno di un dibattito acceso nel panorama musicale italiano. La questione della responsabilità sociale degli artisti genera reazioni diverse, spesso legate alle differenti generazioni e alle modalità espressive.

Silvestri ha evidenziato come la scelta di non esporsi sia percepita, in particolare dalle nuove generazioni, come una mancanza di coraggio o una neutralità che può essere interpretata come disinteresse. Il confronto tra artisti attivamente impegnati e quelli che preferiscono una posizione più "neutrale" anima da decenni la scena culturale del Paese, sfociando talvolta in discussioni vivaci sui media e nel confronto pubblico.

Francesco De Gregori, riconosciuto come uno dei più influenti cantautori italiani, ha sempre adottato una linea di riservatezza riguardo agli eventi politici, privilegiando l'idea che la sua arte dovesse esprimersi autonomamente, senza la necessità di prese di posizione pubbliche esplicite.

Questa sua scelta, tuttavia, continua a stimolare riflessioni e, come dimostrano le parole di Silvestri, anche critiche.

Francesco De Gregori: arte e impegno

Nato a Roma nel 1951, Francesco De Gregori è annoverato tra i massimi esponenti della canzone d'autore italiana. È celebre sia per il valore letterario dei suoi testi sia per la sua costante volontà di mantenere una certa distanza tra la sua produzione musicale e l'attualità politica. La sua lunga carriera, avviata negli anni Settanta, è costellata di importanti riconoscimenti e un vasto successo di pubblico, con album iconici come «Rimmel», «Bufalo Bill» e «Titanic». Nonostante l'indubbio impatto delle sue canzoni su diverse generazioni, De Gregori ha spesso prediletto la discrezione nell'esprimere le proprie opinioni al di fuori del contesto artistico.

Daniele Silvestri, appartenente a una generazione successiva, ha invece costruito un percorso artistico più marcatamente improntato all'impegno civile e all'attenzione verso i temi dell'attualità. Per Silvestri, la presa di posizione è parte integrante del suo linguaggio musicale e della sua presenza pubblica. La critica mossa da Silvestri contribuisce così ad alimentare un significativo confronto sul ruolo degli artisti nell'Italia contemporanea, evidenziando le diverse filosofie di approccio tra due figure di spicco della musica d'autore.