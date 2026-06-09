Daniele Silvestri presenta ‘Canzoni a sdraio’, il suo nuovo progetto discografico che rivisita brani meno noti in chiave acustica e intima. L'album, realizzato con Marco Santoro e Davide Savarese, nasce dall'urgenza di fissare un momento di sintonia artistica, senza pressioni commerciali. Silvestri ha spiegato che l'obiettivo era registrare dal vivo in studio, catturando l'autenticità di un'esperienza condivisa, lontana dalla frenesia del mercato musicale.

Un approccio rilassato per riscoprire il valore del tempo

Il nuovo album si distingue per un ritmo volutamente disteso e per la scelta di brani meno noti del repertorio di Silvestri.

Il titolo, ‘Canzoni a sdraio’, evoca una sedia in studio, simbolo di un approccio creativo rilassato e senza ansia da prestazione. La selezione ha privilegiato l'essenzialità: ogni pezzo è stato "denudato" per far emergere la sua anima, adattandosi alla formazione minimale del trio. Spiccano ‘Illuso’ (scritto a diciassette anni) e ‘Il secondo da sinistra’ (pensato per Mina ma mai pubblicato). Il progetto si configura come un "second hand musicale", recuperando e valorizzando l'esistente, contro la cultura dell'usa e getta.

L'impegno civile e il dibattito con De Gregori

Silvestri ha affrontato il tema dell'impegno degli artisti nella società, criticando le recenti dichiarazioni di Francesco De Gregori, secondo cui i musicisti non dovrebbero schierarsi politicamente.

Pur riconoscendo il valore artistico di De Gregori, Silvestri ha espresso il suo dissenso, sottolineando l'importanza di esprimere la propria visione del mondo con la musica. Ha citato l'intervento di Bruce Springsteen contro Trump come esempio positivo, definendolo "strepitoso" e privo di ridicolo. Per Silvestri, raccontare la realtà e offrire una propria interpretazione è parte del suo modo di scrivere. Questa urgenza espressiva si riflette nell'unico brano inedito dell'album, ‘Sana e robusta Costituzione’, nato durante le sessioni e dedicato alla Costituzione italiana.

Tra tour e nuovi orizzonti: uno sguardo al futuro

La presentazione di ‘Canzoni a sdraio’ in un negozio Humana Vintage ha evidenziato il legame tra la sua musica e l'attenzione sociale.

Il cantautore ha ribadito che il suo percorso non è "contro" il mercato, ma per una musica più umana e personale. Il tour manterrà lo spirito "da sdraio", offrendo un racconto musicale consapevole e fedele a questa atmosfera. Tra i progetti futuri, Daniele Silvestri ha annunciato un format televisivo, che potrebbe realizzarsi in autunno tramite crowdfunding, a conferma della sua ricerca di nuove vie.