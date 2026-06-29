Il regista Silvio Soldini, nato a Milano nel 1958, ha ricevuto il premio alla carriera all’Ischia Film Festival, diretto da Michelangelo Messina. Questo riconoscimento, giunto dopo il successo del suo film 'Le assaggiatrici', ha sollecitato in Soldini una riflessione sul proprio percorso. Il regista ha espresso soddisfazione, pur auspicando che il suo "cammino non sia già terminato" e che vi sia ancora l'opportunità di realizzare nuove opere, definendo il momento come un'occasione per bilanci che sembrano "ancora presto di dover fare".

A Villa La Colombaia, storica dimora di Luchino Visconti a Ischia, Soldini ha presentato i suoi prossimi progetti.

Ha annunciato un ritorno ai "toni fiabeschi e un pochino surreali" di 'Pane e tulipani', ma con un protagonista maschile. Il nuovo film, una commedia con un "ruolo molto importante" per la musica, sarà ambientato "in buona parte in un paesino abbandonato del centro Italia". La scelta di un medico come protagonista maschile è una precisa risposta al ciclo di personaggi femminili, come le sette protagoniste di 'Le assaggiatrici', per "risarcire e mettere un uomo".

La visione di Silvio Soldini sul cinema che osa

Sul cinema italiano, Soldini ha espresso apprezzamento per i film che "rischiano", che "provano a non ripercorrere vecchie strade o a raccontare cose diverse dal solito", sottolineando la necessità di osare per offrire al pubblico un "motivo forte" per andare al cinema.

Il regista, autore del documentario 'Un altro domani' sulla violenza alle donne, ha citato 'Gioia mia' di Margherita Spampinato come esempio di opera innovativa. Realizzato "con pochissimi euro e tanta passione", il film si concentra su giovani e anziani, escludendo gli adulti, dimostrando come sia possibile "raccontare delle storie senza avere attori famosi".

Durante la masterclass, Soldini ha illustrato il suo metodo di lavoro, in particolare per un film recente ambientato nella Germania della Seconda Guerra Mondiale, girato in lingua e con attori tedeschi per autenticità. Ha evidenziato l'importanza della collaborazione con il compositore Mauro Pagani, per una colonna sonora che "sostenga le immagini in modo sottile".

Il regista ha inoltre condiviso esperienze in progetti sociali, come un documentario in India e collaborazioni con interpreti non vedenti, a testimonianza del suo impegno.

Riflessioni sul presente e il futuro del cinema

Soldini ha espresso soddisfazione per il feedback del pubblico su 'Le assaggiatrici', con spettatori che hanno riferito di aver "partecipato insieme alle protagoniste la loro avventura", un obiettivo desiderato. Ha inoltre voluto stimolare una riflessione sul "momento veramente particolare" attuale, segnato dal riemergere di "violenza e guerra". Ha manifestato profonda preoccupazione per l'attualità internazionale, citando eventi come quelli accaduti a Gaza, che fanno sembrare "normale che una nazione attacchi un'altra" e che il diritto internazionale "non esista più".

Nonostante i bilanci imposti dal premio, Soldini guarda al futuro con la ferma volontà di continuare a creare. L’Ischia Film Festival, con la sua enfasi sul legame tra cinema e territorio e la suggestiva cornice di Villa La Colombaia, residenza di Luchino Visconti, ha offerto il contesto ideale per queste riflessioni, confermando il ruolo di Soldini come autore attento alle "geografie umane e sociali del presente".