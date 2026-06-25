Sky TG24 Live In torna a Milano il 28 e 29 giugno con una nuova edizione, dedicata all'informazione aperta e al confronto diretto tra cittadini, istituzioni, rappresentanti politici e del settore produttivo. L'evento si terrà presso la Fondazione Feltrinelli, confermando la scelta del capoluogo lombardo come punto di incontro cruciale per il dialogo pubblico e l'approfondimento delle tematiche più attuali.

La manifestazione ospiterà un ricco programma di dibattiti, interviste ed eventi live, coinvolgendo figure di spicco delle istituzioni, della cultura e dell'economia.

Tra i partecipanti figurano membri del Governo, rappresentanti della Commissione Europea, esponenti locali come sindaci e assessori, oltre a dirigenti di importanti aziende. L'obiettivo è analizzare e discutere sfide contemporanee quali l'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico, il lavoro, l'innovazione, le opportunità per i giovani e la tutela dei diritti. Il pubblico potrà accedere gratuitamente a tutte le sessioni, favorendo un dialogo diretto tra la società civile e i decisori politici.

Un format per il dialogo e la partecipazione attiva

Sky TG24 Live In propone un modello di informazione inclusiva e partecipativa, pensato per avvicinare il pubblico ai protagonisti dell’attualità.

L'iniziativa prevede, oltre a panel e interviste, sessioni dedicate a domande e risposte con i cittadini. L'accesso è gratuito, previa prenotazione, offrendo a tutti la possibilità di confrontarsi direttamente con ospiti di rilievo nazionale ed europeo. L'impegno per un'informazione accessibile è ulteriormente rafforzato dalla trasmissione in diretta TV e in streaming sui canali Sky TG24.

Il format è stato ideato per permettere al pubblico di interagire attivamente con i protagonisti del dibattito e vivere l’informazione in modo nuovo e coinvolgente. La scelta di Milano e della Fondazione Feltrinelli ribadisce la centralità della città nella discussione sui grandi temi della contemporaneità, consolidando una linea già inaugurata nelle precedenti edizioni dell'evento.

La Fondazione Feltrinelli e il ruolo di Milano

La Fondazione Feltrinelli a Milano svolge un ruolo significativo nella promozione della cultura e dell’attualità. Fondata nel 1949, la Fondazione custodisce uno dei più vasti archivi di documenti storici europei ed è ospitata in un moderno edificio di architettura contemporanea in viale Pasubio. Nel corso degli anni, è diventata un centro nevralgico per incontri pubblici, rassegne e iniziative legate all’innovazione sociale e politica. L'evento Sky TG24 Live In arricchisce il programma culturale della città, offrendo un luogo di confronto tra cittadini, istituzioni e imprese in uno spazio simbolo del dialogo democratico.

Nel panorama degli eventi milanesi dedicati all’informazione, l’appuntamento Live In si distingue per la sua particolare apertura, riprendendo e ampliando un modello già consolidato in altre importanti città italiane. L’informazione “dal vivo”, che connette cittadini e stakeholder, rafforza ulteriormente il ruolo di Milano come polo nazionale e internazionale del dibattito pubblico e della partecipazione civica.