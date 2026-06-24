Una nuova e significativa collaborazione è stata avviata tra Snag, il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, e la Fondazione Einaudi con l'obiettivo di promuovere l'educazione all'informazione tra i giovani. L'iniziativa, che mira a portare i quotidiani nelle scuole italiane, intende rafforzare la capacità degli studenti di comprendere, analizzare e interpretare criticamente le notizie. Il progetto ha preso il via ufficialmente a Roma, presso la sede della Fondazione Einaudi, con la firma di un protocollo d'intesa avvenuta il 24 giugno 2026. A siglare l'accordo sono stati Andrea Innocenti, presidente di Snag, e Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, sottolineando l'importanza di questo impegno congiunto.

Il cuore di questa iniziativa risiede nel progetto denominato "Quotidiani in classe per insegnare ai ragazzi a informarsi". Esso prevede non solo la distribuzione gratuita di quotidiani all'interno degli istituti scolastici, ma anche l'organizzazione di laboratori didattici specificamente pensati per approfondire il funzionamento del sistema informativo. Questi laboratori si concentreranno sulla lettura critica delle notizie e sulla valorizzazione della libertà di stampa quale pilastro fondamentale di ogni società democratica. L'accordo si propone di fornire agli studenti gli strumenti essenziali per affrontare una delle sfide educative più pressanti del nostro tempo: la capacità di identificare le fake news e di interpretare con discernimento il vasto flusso di informazioni quotidiane.

Giuseppe Benedetto ha evidenziato la necessità di formare "giovani cittadini consapevoli, capaci di distinguere la realtà dai tentativi di manipolazione informativa", mentre Andrea Innocenti ha rimarcato come "la lettura dei giornali aiuti a sviluppare lo spirito critico e la capacità di giudizio autonomo degli studenti".

Una risposta educativa alle sfide dell’informazione contemporanea

L'utilizzo del quotidiano come strumento didattico ha da tempo suscitato grande interesse nel contesto scolastico. Il protocollo d'intesa tra Snag e Fondazione Einaudi intende consolidare e ampliare questa pratica, focalizzandosi in modo specifico sul crescente fenomeno della disinformazione digitale. L'iniziativa mira inoltre a riavvicinare i giovani ai media tradizionali, considerati fondamentali per una corretta formazione civica.

L'accordo prevede l'organizzazione di attività periodiche che vedranno il coinvolgimento attivo di insegnanti, studenti e professionisti del settore editoriale. Questa sinergia tra il mondo della scuola e quello della stampa è volta a creare percorsi formativi completi, capaci di esplorare sia gli aspetti storici sia quelli pratici dell'informazione, e a valorizzare il ruolo cruciale dei giornalai nella diffusione della cultura e dell'informazione pubblica.

Fondazione Einaudi e l’impegno per l’educazione civica

La Fondazione Einaudi, con la sua sede a Roma, vanta una lunga storia di impegno, essendo attiva da decenni nella promozione della cultura liberale e nella diffusione dell'educazione civica su tutto il territorio italiano.

Attraverso un'ampia gamma di iniziative, che includono pubblicazioni, organizzazione di incontri e sviluppo di progetti specifici nelle scuole, la Fondazione ha costantemente contribuito ad arricchire il dibattito pubblico su questioni di rilevanza istituzionale, storica e sociale. L'intesa siglata con Snag si configura come un passo significativo in questa direzione, offrendo un supporto tangibile alla formazione di un'opinione pubblica informata e all'acquisizione di un accesso consapevole alle fonti informative. Questo accordo rafforza ulteriormente la missione della Fondazione nel promuovere una cittadinanza attiva e critica.