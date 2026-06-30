Torna per il sesto anno consecutivo Solido, il network che unisce Ferrara Sotto le Stelle, Arti Vive Festival e Acieloaperto, tre delle principali rassegne musicali dell'Emilia-Romagna. Sostenuto da Emilia-Romagna Music Commission, il progetto promuove un modello di festival collaborativo e radicato nei territori. La principale novità del 2026 è il ritorno di Festivalino, in programma il 27 e 28 novembre a Soliera (Modena).

Presentato a Bologna, l'appuntamento di quest'anno propone un format più compatto, riunendo live, talk e momenti di networking dedicati alla musica dal vivo.

L'iniziativa coinvolge festival, artisti, agenzie, etichette, istituzioni e operatori culturali, con l'obiettivo di favorire nuove relazioni e opportunità di collaborazione. Nato spontaneamente nel 2020, Solido rappresenta la prima esperienza in regione di un network stabile che condivide progettualità e competenze, pur mantenendo le identità artistiche individuali.

Arti Vive Festival: musica, teatro e comunità a Soliera

Arti Vive Festival animerà Soliera dal 2 al 5 luglio con la sua diciannovesima edizione, riaffermando la propria natura multidisciplinare. Il cartellone, quasi interamente gratuito, offre quattordici concerti, quattro spettacoli teatrali, dj set, dopofestival, laboratori per bambini, street food e mercatini.

Un mosaico che accoglie artisti internazionali, nomi affermati della scena italiana e progetti emergenti del territorio.

Tra gli ospiti più attesi, Iosonouncane si esibirà domenica 5 luglio in una rara performance chitarra e voce, unico evento a pagamento. Tra gli headliner spiccano i These New Puritans (Essex) per un live gratuito venerdì 3 luglio, e nella giornata inaugurale (2 luglio) gli Sprints (Dublino) e i The Underground Youth (Manchester/Berlino). Sabato 4 luglio sarà dedicato a voci cantautorali italiane come MILLE e Nico Arezzo. Il programma musicale si completa con i Tago Mago e progetti quali Satantango, Zara Colombo, Lacana e Laguna Bollente. Arti Vive supporta la scena regionale, con esibizioni di Tacobellas, Tristitropici e Hackout!

, grazie al network Solido.

Il teatro trova spazio in Piazza Sitti con quattro spettacoli gratuiti: Lumen, Something Stupid, Fabbrico – Storia di un paese antifascista di Massimiliano Loizzi e Under30 Bombe nemiche di Filippo Beltrami. Il centro storico ospiterà street food, mercatini e l’Area Bimbi nel Cortile del Castello Campori.

Il festival rinnova il suo impegno ambientale con bicchieri riutilizzabili e colonnine di acqua potabile gratuita, riducendo la produzione di rifiuti. Arti Vive Festival è un progetto di Fondazione Campori e Comune di Soliera, sostenuto da Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Mochem Industrie srl.

Ferrara Sotto le Stelle e Acieloaperto: la proposta musicale

Ferrara Sotto le Stelle (22-30 luglio) presenterà artisti come I Ministri, The Notwist, Emma Nolde, Kings of Convenience, Marlene Kuntz e Les Négresses Vertes. Acieloaperto (28 giugno-23 agosto), tra Cesena, Cesenatico, Santa Sofia e San Mauro Pascoli, ospiterà La Niña, Cosmo, I Cani, White Lies, Mannarino, Subsonica e Tash Sultana. Entrambii festival valorizzano la musica internazionale e nazionale, senza trascurare la creatività del territorio.

Solido: un modello di rete culturale per l'Emilia-Romagna

Nato nel 2020, Solido si è affermato come piattaforma per la condivisione di pratiche e visioni tra le principali rassegne regionali.

Il network ha favorito la circolazione di artisti e progetti innovativi, consolidando una rete tra i contesti di Soliera, Ferrara e la Romagna, con il supporto di istituzioni culturali e la partecipazione attiva di enti pubblici e privati. Questo modello di governance partecipata e di sostenibilità rafforza il tessuto culturale dell’Emilia-Romagna attraverso numerosi appuntamenti estivi.