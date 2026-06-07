Il regista Stefano Sollima celebra il successo della sua ultima opera seriale, "Il mostro", che ha conquistato il titolo di miglior serie crime ai Nastri d’Argento – Grandi serie. Un riconoscimento che corona due anni di intenso lavoro e una storia che lo stesso Sollima definisce "complessissima". Per il cineasta, le sue narrazioni, spesso percepite come violente, sono in realtà "film d’amore", poiché pongono sempre al centro il racconto umano.

Durante l'intervento di premiazione, Sollima ha approfondito la sua visione artistica. Sebbene il suo nome sia spesso associato a produzioni cariche di tensione e violenza, il regista ha chiarito che l'essenza del suo cinema risiede nell'esplorazione delle dinamiche umane, alle quali attribuisce una dimensione profondamente romantica.

Interrogato sulla possibilità di dirigere un film d'amore in senso tradizionale, Sollima ha risposto con fermezza: "Per me il racconto umano è sempre romantico". Questa prospettiva si riflette anche in "Il mostro", dove la componente investigativa, thriller o horror, è considerata quasi secondaria rispetto all'analisi psicologica e relazionale dei personaggi.

Il trionfo de "Il mostro" ai Nastri d’Argento – Grandi serie

L'edizione 2026 dei Nastri d’Argento – Grandi serie ha visto il trionfo di "Il mostro", affermandosi come una delle produzioni seriali italiane di punta. Il premio ha riconosciuto l'eccellenza della sceneggiatura, l'innovativa regia e le intense interpretazioni corali. La giuria, composta da giornalisti specializzati nel settore cinematografico e televisivo, ha selezionato l'opera di Sollima per la sua profondità narrativa, la tenuta emotiva e l'intensa caratterizzazione dei protagonisti, elementi che ne hanno fatto un'opera di grande valore nel panorama nazionale.

Nel contesto delle recenti serie italiane, l'opera di Stefano Sollima si è distinta per la sua capacità di indagine psicologica e per l'impatto visivo. La cura meticolosa della regia e l'efficace direzione degli attori sono state unanimemente riconosciute come fattori chiave che hanno contribuito alla vittoria ai Nastri d’Argento – Grandi serie, consolidando la reputazione della serie come un punto di riferimento per la serialità di qualità.

Stefano Sollima: un approccio autoriale al racconto umano

Stefano Sollima è annoverato tra i più apprezzati registi italiani contemporanei, noto per aver affrontato in diverse opere tematiche complesse e spesso legate agli aspetti più oscuri della società, come già avvenuto con successi quali "Gomorra – La serie" e "Suburra".

La sua cifra stilistica, tuttavia, si definisce attraverso una costante attenzione alla dimensione interiore dei protagonisti.

Nel corso della sua carriera, Sollima ha più volte sottolineato come la violenza nei suoi film sia un strumento narrativo impiegato per esplorare emozioni profonde, conflitti e sentimenti. La sua affermazione che "le mie storie violente sono film d’amore" invita il pubblico a una lettura più stratificata del suo lavoro, andando oltre la durezza superficiale delle scene per cogliere la dimensione emozionale e relazionale che permea ogni sua narrazione.

"Il mostro" si inserisce perfettamente in questo percorso artistico, rappresentando una sintesi esemplare tra investigazione avvincente, tensione narrativa e profonda umanità.

Il successo critico e di pubblico, culminato con la vittoria ai Nastri d’Argento – Grandi serie, conferma la capacità di Sollima di rinnovare il genere crime italiano, imprimendovi una prospettiva marcatamente autoriale e personale.