Dopo il successo dell’anno scorso, torna e si amplia il cinema estivo in Piazza Maggiore a Bologna. Dal 15 giugno al 14 agosto prende il via la rassegna “Sotto le stelle del cinema”, giunta alla 31ª edizione, con 57 serate gratuite promosse dalla Cineteca di Bologna, affiancate quest’anno da un nuovo programma pomeridiano al Cinema Modernissimo, che resterà attivo fino al 3 agosto.

Un festival tra restauri, omaggi e grandi ospiti internazionali

Il cartellone conferma la sua identità: un intreccio tra classici restaurati, capolavori del Cinema Ritrovato, omaggi a registi e attori, con aperture anche alla fotografia grazie alla serata dedicata al World Press Photo.

Numerosi gli ospiti attesi sul palco di Piazza Maggiore, a partire da Kaouther Ben Hania, che inaugura la rassegna presentando “La voce di Hind Rajab”. Seguono appuntamenti con grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale: Carlo Verdone con il restauro di “Bianco, rosso e Verdone”, Francesca Comencini con “La bugiarda” del padre Luigi, e Nicolas Seydoux con “Il generale della Rovere” di Rossellini.

Il programma si apre ufficialmente al Cinema Ritrovato con Marco Bellocchio, che introduce il restauro di “Aurora” di Murnau, accompagnato dall’Orchestra del Teatro Comunale, mentre Isabella Rossellini presenterà “Cuore selvaggio” di David Lynch.

Tra gli altri ospiti figurano, tra gli altri, Pietro Marcello, Lav Diaz, Altan, Gianfranco Rosi, Alba Rohrwacher, Jaco Van Dormael, Ferdinando Scianna, Sergio Rubini, Pupi Avati, Paweł Pawlikowski e Mario Martone, a conferma della dimensione internazionale della rassegna.

Un calendario tra cult, anniversari e omaggi alla cultura

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano “Frankenstein Junior” nel centenario di Mel Brooks, “Taxi Driver”, “Grease”, oltre a una giornata speciale dedicata a Lucio Dalla, con Walter Veltroni che presenterà il recupero del concerto “Dallamerica Caruso”.

Il programma prevede anche omaggi a Michael Cimino, a Christopher Nolan, la celebrazione dei 100 anni di Marilyn Monroe, la festa delle Nuove Cittadinanze e un tributo ai 100 anni della bolognese Ducati con la proiezione di “Matrix”. Spazio anche alla memoria di Massimo Troisi, ricordato con la presenza di Mario Martone.

Ad agosto la rassegna proseguirà con i capolavori dello Studio Ghibli, un ciclo dedicato a Sidney Pollack e una retrospettiva su Ettore Scola, che culminerà con “C’eravamo tanto amati”, “Una giornata particolare” e “La terrazza”.

La chiusura, il 14 agosto, sarà affidata a una festa danzante dedicata alla tradizione della Filuzzi bolognese.

"Sotto le stelle del cinema è dedicata a Romano Montroni, il 'libraio d’Italia', al quale proprio oggi Bologna ha dato l’ultimo saluto", ha ricordato il direttore della Cineteca Gianluca Farinelli, sottolineando il valore culturale e civile della rassegna.