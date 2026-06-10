Con "Disclosure Day", Steven Spielberg firma un'opera che molti critici hanno già definito il suo ritorno più convincente nel cinema di fantascienza dagli anni di "Incontri ravvicinati del terzo tipo". Il film, scritto da David Koepp partendo da un soggetto dello stesso regista e realizzato con un budget di 115 milioni di dollari, è distribuito nelle sale italiane da Universal. La trama vede protagonista Daniel (O’Connor), un giovane esperto di cybersicurezza che lavora per una segretissima agenzia governativa, incaricata di custodire un archivio top secret sulle visite aliene sulla Terra.

Il cuore idealista di Daniel lo spinge a voler rendere pubbliche queste informazioni, ritenendo che appartengano all'intera umanità, e trova un'alleata nella meteorologa e giornalista Margaret (Blunt). L'azione si intensifica quando il suo stesso capo (Colin Firth) si mette sulle sue tracce, scatenando una caccia all'uomo adrenalinica che occupa una parte significativa della pellicola.

La pellicola si distingue per la sua molteplicità di generi: complotto politico, mistero governativo, thriller, fantascienza, rischio di guerra mondiale e dramma sentimentale si fondono in una narrazione ricca di citazioni al cinema di Hitchcock. Il contatto alieno, nel finale, si manifesta con sottigliezza e immagini evocative, lontano da scene spettacolari.

Coerentemente con lo stile favolistico del regista, gli alieni appaiono occasionalmente sotto forma di animali – cervi, uccelli, volpi – una scelta che evoca l'immaginario delle favole Disney e il desiderio di Spielberg di non turbare il pubblico infantile. Al centro del percorso narrativo, Spielberg pone il tema dell'empatia, come espresso dalle sue stesse parole: "speranza l’uno nell’altro e nell’umanità, capire cosa ci unisca, cosa ci ha separati e cosa ci manchi oggi più che mai".

Critica e accoglienza internazionale

Negli Stati Uniti, la critica si è divisa su "Disclosure Day". Molti recensori lo hanno definito il miglior film di Spielberg degli ultimi vent'anni, lodando la regia impeccabile, la capacità di affabulazione e la ricchezza visiva della narrazione.

Non sono mancate, tuttavia, alcune obiezioni sulla sceneggiatura: alcuni osservatori hanno evidenziato passaggi considerati eccessivamente didascalici o troppo spiegati, una complessità forse eccessiva delle sottotrame e una certa enfasi retorica nel messaggio finale. La fusione di riferimenti ai suoi precedenti classici e al cinema di Hitchcock è stata interpretata sia come omaggio che come espressione di una cifra stilistica fortemente auto-citazionista.

Il film è stato oggetto di confronti con altre opere fantascientifiche di Spielberg, come "E.T." e "Incontri ravvicinati del terzo tipo", sia per la rappresentazione degli alieni sia per la poetica che esplora l'attesa, la paura e la meraviglia infantile di fronte all'ignoto.

La decisione di mostrare gli extraterrestri sotto forma di animali rassicuranti, anziché come una minaccia incombente, riafferma la predilezione del regista per una narrazione che, pur affrontando temi maturi quali la trasparenza delle informazioni e le tensioni geopolitiche, conserva uno sguardo accessibile a tutte le età.

La poetica di Spielberg: favola ed empatia

La marcata componente favolistica di "Disclosure Day" segna un ritorno alle origini della poetica di Spielberg. La narrazione privilegia l'empatia e la speranza quali strumenti per superare le divisioni generazionali e politiche, richiamando sia la potenza narrativa delle favole sia il linguaggio visivo tipico dell'animazione Disney.

Questa scelta, evidente anche nella rappresentazione degli alieni in forme non minacciose, è in linea con la volontà dichiarata dal regista di "non turbare mai il pubblico bambino", conferendo al racconto una funzione di mediazione tra la paura e la meraviglia.