Steven Spielberg trionfa al box office italiano con il suo nuovo film di fantascienza, Disclosure Day. La pellicola, in testa al botteghino nordamericano con 44 milioni, ha conquistato il primo posto anche nelle sale italiane. Nella settimana dall’8 al 14 giugno, Disclosure Day ha incassato quasi due milioni di euro (1.923.635) in cinque giorni, con 236.406 presenze. Il film, che narra la reazione globale alla rivelazione dell’esistenza aliena, ha totalizzato 92.879.000 dollari a livello mondiale. Con un budget di circa 115 milioni di dollari, la critica gli attribuisce una media dell’80%, mentre il pubblico si attesta sul 72%.

Su IMDb, il punteggio medio è 6.8.

Il podio del box office italiano

Al secondo posto in Italia si posiziona Scary Movie dei fratelli Wayans. Dopo due settimane, il reboot demenziale ha incassato ulteriori 688.000 euro, per un totale di 3.192.200 euro. Globalmente, ha superato i 173 milioni di dollari, con un budget di circa 30 milioni.

Scende dalla seconda alla terza posizione Backrooms, un horror virale. In Italia, ha incassato finora 4.211.900 euro, di cui 347.660 nel fine settimana. Globalmente, Backrooms ha registrato quasi 250 milioni di dollari, con un costo di produzione inferiore ai 10 milioni.

Altre posizioni e tendenze di mercato

Stabile al quarto posto, Obsession ha incassato 336.000 euro nel weekend, totale 4.027.500 euro.

Chiude la top five il BTS World Tour Arirang In Busan: Live Viewing, 257.000 euro in due giorni. Seguono Masters of the Universe (sesto, 184.483 euro), Michael (settimo, 160.436 euro), Sacro Cuore – Il suo regno non avrà mai fine (ottavo, 88.910 euro), The Mandalorian and Grogu (nono, 64.645 euro) e Il diavolo veste Prada (decimo, 60.727 euro). Debutta undicesimo Il prigioniero, totalizzando 42.380 euro in quattro giorni.

Il botteghino italiano ha registrato un calo del 28,2% rispetto al weekend precedente e dell’11,4% sullo stesso periodo del 2025. Fino al 18 giugno, in molte sale, il biglietto è a 3,50 euro.