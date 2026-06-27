La sessantanovesima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto ha inaugurato con un successo straordinario, segnando l'esordio della direzione artistica di Daniele Cipriani. L'apertura della manifestazione è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, che ha premiato il ricco programma con l'acquisto di quasi 23.000 biglietti venduti già al debutto. L'evento, che si svolge nella suggestiva cornice di Spoleto, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi a livello internazionale, grazie a un'offerta artistica multidisciplinare che spazia dall'opera alla musica, dalla danza alla prosa e alle arti visive.

Un cartellone internazionale all'insegna delle 'Radici'

Il tema scelto per questa edizione, 'Radici', fa da filo conduttore a una proposta artistica che coniuga sapientemente memoria e innovazione. In diciassette giorni di programmazione intensa, il Festival dei Due Mondi presenta cento performance complessive, tra cui spiccano ben sette prime mondiali e nove produzioni originali. L'evento vanta la partecipazione di oltre mille artisti provenienti da ventotto Paesi diversi, trasformando Spoleto in un vero e proprio laboratorio creativo aperto al mondo. Qui, debutti mondiali ed europei, commissioni originali e spettacoli site-specific si alternano per offrire un'esperienza irripetibile di spettacolo dal vivo.

L'entusiasmo del pubblico e i numeri record di biglietti venduti riflettono chiaramente il successo della nuova direzione artistica, consolidando la centralità del Festival nel panorama culturale internazionale.

Il trionfo di 'Vanessa' e il suo ritorno storico

Il prestigioso cartellone del Festival si è aperto con la rappresentazione di 'Vanessa', l'opera di Samuel Barber che si aggiudicò il Premio Pulitzer. Questo capolavoro del melodramma internazionale aveva già debuttato in Europa proprio al Festival dei Due Mondi nel lontano 1961, in una traduzione italiana, tornando a Spoleto dopo sessantacinque anni. Il nuovo allestimento è stato prodotto dal Festival stesso in coproduzione con la Fondazione Teatro Comunale di Bologna e la Fondazione Teatro Petruzzelli.

La regia è stata affidata a Leo Muscato, mentre la direzione d'orchestra è stata curata dalla sudcoreana Sora Elisabeth Lee, che ha guidato l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Il libretto, in inglese, è opera del fondatore del Festival, Gian Carlo Menotti. In scena, un cast di rilievo internazionale ha dato vita all'opera, con Lauren Fagan nel ruolo del titolo, affiancata da Kayleigh Decker, Helene Schneiderman, Lulama Taifasi, Rod Gilfry, Nicolò Lauteri e Mattia Ribba. La scelta di 'Vanessa' si allinea perfettamente con il tema 'Radici', indagando i temi profondi dell'attesa, del desiderio e dell'identità. La serata inaugurale è stata coronata da oltre dieci minuti di applausi scroscianti, a testimonianza del grande apprezzamento.

Tra il pubblico presente in platea al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, si sono distinti l'onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, il direttore del «Messaggero» Roberto Napoletano, l'artista Giuseppe Penone, la sovrintendente del Teatro di Bologna Elisabetta Riva e il vicepresidente dell'Opera di Los Angeles Rupert Hemmings, a sottolineare l'importanza dell'evento.

Il Festival dei Due Mondi: un faro culturale che si rinnova

Il Festival dei Due Mondi continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la scena artistica globale, grazie alla sua innata capacità di rinnovarsi e di attrarre un vasto pubblico e artisti di fama internazionale da ogni angolo del mondo.

L'edizione attuale, sotto la guida della nuova direzione di Daniele Cipriani, riafferma con forza la vocazione del Festival a essere un luogo privilegiato di incontro e dialogo tra tradizione e innovazione, offrendo agli spettatori un'esperienza culturale di altissimo livello e di profondo impatto.