Prende il via il 20 giugno 2026 da Lamezia Terme il nuovo attesissimo tour "Io sono le mie canzoni", che vedrà Gaetano Curreri e gli Stadio, storica formazione della musica italiana, protagonisti sui palchi di tutta Italia. Accanto a Curreri, anima e voce del gruppo, torneranno sul palco Andrea Fornili e Roberto Drovandi, per una serie di concerti che promettono di emozionare il pubblico da Nord a Sud. La tournée estiva, che parte dalla Calabria, prevede al momento una decina di date già confermate, con la possibilità di ulteriori aggiunte al calendario nelle prossime settimane.

Il percorso musicale degli Stadio si snoderà attraverso diverse città, toccando Trento (27 giugno), Santa Severa-Roma (2 luglio), L'Aquila (9 luglio), Cantalupo nel Sannio-Isernia (18 luglio), San Giorgio Ionico-Taranto (1 agosto), Montesilvano-Pescara (9 agosto), Minturno-Latina (13 agosto) e Tindari-Messina (20 agosto). Il gran finale è fissato per il 12 settembre all’Inalpi Arena di Torino, nell’ambito del prestigioso evento Jukebox-La notte delle hit.

Gli stessi Stadio, nel presentare il tour sui propri canali social, hanno voluto sottolineare il profondo legame tra la loro musica e la vita degli ascoltatori: “Ci sono Canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più belli, nei viaggi, negli amori e nei ricordi che portiamo con noi.

E poi ci sono storie che non finiscono mai. Dopo quarant’anni, questo viaggio continua con la stessa emozione, perché ogni canzone vive ancora attraverso chi l’ha amata, ascoltata e cantata”. L’obiettivo della band è chiaro: offrire un’esperienza musicale autentica e condivisa. “’Io sono le mie canzoni’ Live riparte: un racconto di musica, emozioni e vita vissuta insieme. Il desiderio di ritrovarci ancora una volta per condividere ciò che conta davvero, la musica”.

Il Tour "Io sono le mie canzoni": Tappe e Significato

Il concept dello spettacolo, ideato da Gaetano Curreri, è un vero e proprio viaggio narrativo che ripercorre la lunga e fortunata carriera degli Stadio, abbracciando i successi che dagli anni Ottanta hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana.

Ogni serata sarà l'occasione per ascoltare una selezione dei brani più rappresentativi di un repertorio che ha accompagnato intere generazioni di fan.

Una delle tappe di spicco sarà quella del primo agosto a San Giorgio Ionico, presso il suggestivo Parco 2 Mari. Qui, il concerto si preannuncia come un’esperienza che fonde musica e memoria collettiva, sempre sotto la guida della voce inconfondibile e del pianoforte di Curreri. L’organizzazione locale dell’evento è a cura di APULIAN FOOD e DRINK APS ETS, con una proposta di biglietti che varia dai 34,50 euro per i posti ordinari ai 40,25 euro per il settore PIT, escluse eventuali commissioni.

La conclusione del tour 2026, il 12 settembre a Torino, all'interno di Jukebox-La notte delle hit, conferma la rilevanza di questa tournée nel panorama dei concerti estivi.

Il calendario è in costante aggiornamento, e nuove date potrebbero essere annunciate per soddisfare la grande richiesta del pubblico.

Gli Stadio: Oltre Quarant'anni di Successi

Questa nuova serie di concerti rafforza il legame indissolubile tra gli Stadio e il loro pubblico, un rapporto consolidato in oltre quattro decenni di storia musicale italiana. Fondati nei primi anni Ottanta, gli Stadio hanno saputo evolversi, mantenendo sempre una poetica autentica e vicina all’esperienza quotidiana dei loro ascoltatori, trasformando le loro canzoni in vere e proprie colonne sonore per diverse generazioni. Gaetano Curreri, con la sua voce e il suo ruolo di tastierista, è oggi una delle figure più iconiche e riconoscibili del panorama musicale nazionale, la cui storia personale è profondamente intrecciata con quella del gruppo, raccontandone l’evoluzione artistica.

Negli ultimi anni, gli Stadio hanno continuato a portare dal vivo i loro brani più amati, tra cui classici come “Grande figlio di puttana”, “Chiedi chi erano i Beatles” e “Acqua e sapone”. Attraverso il tour "Io sono le mie canzoni", la band riafferma il proprio ruolo di testimone di una pagina significativa della musica italiana, proponendo un repertorio che continua a risuonare di emozioni, racconti e melodie immediatamente riconoscibili. Gli spettacoli offrono un prezioso incontro tra passato e presente, sottolineando il valore collettivo e sociale della musica dal vivo, capace di raggiungere e unire il pubblico anche nelle località meno frequentate dai grandi circuiti internazionali.