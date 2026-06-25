La seconda edizione dell’Italian Global Series, in programma dal 3 all’11 luglio tra Rimini e Riccione, celebra quest’anno il 60° anniversario di Star Trek, uno dei franchise più iconici e influenti nella storia della televisione e del cinema. L’evento si configura come un ampio omaggio all’universo fantascientifico creato da Gene Roddenberry, proponendo una serie di appuntamenti che vedranno la partecipazione sia di storici protagonisti sia dei nuovi volti della saga.

Tra i momenti di maggiore attesa, l’8 luglio alle 22.30 al Palariccione, è prevista la proiezione in anteprima del primo episodio della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

Questo episodio, che sarà disponibile su Paramount+ dal 23 luglio, offrirà ai partecipanti del festival l’occasione di assistere all’anteprima nazionale in presenza di interpreti e ospiti speciali.

I festeggiamenti prenderanno il via il 7 luglio nella Sala Polissena del Palariccione con un’inedita conversazione tra il produttore David W. Zucker e Nicholas Meyer, noto regista e sceneggiatore di due capitoli fondamentali della saga cinematografica (quelli del 1982 e del 1991). Il loro dialogo approfondirà l’impatto culturale di Star Trek e le evoluzioni della serialità televisiva internazionale, analizzando le grandi produzioni americane con particolare attenzione agli aspetti di scrittura e world-building (costruzione di mondi).

Protagonisti e volti di Strange New Worlds

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco dell’universo di Star Trek. Saliranno sul palco del Palariccione, sempre l’8 luglio, gli attori Anson Mount (che interpreta il Capitano Pike), Rebecca Romijn (nel ruolo di Numero Uno) e Celia Rose Gooding (Uhura), rappresentanti della nuova generazione della saga grazie a Strange New Worlds. Sarà presente anche Jeri Ryan, celebre per il suo ruolo di Sette di Nove in Star Trek: Voyager e Star Trek: Picard, riconosciuta come una vera icona della fantascienza.

Il panel con gli ospiti sarà moderato da Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games. L’iniziativa è supportata da un’ampia rete di partner, tra cui Apa - Associazione Produttori Audiovisivi, Cinecittà, il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna, i Comuni di Riccione e Rimini, Agis, Siae, Enel e Gruppo Fs.

L’organizzazione è curata da Marco Spagnoli, direttore artistico, con il sostegno del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Eventi e significato culturale della saga

L’Italian Global Series propone agli appassionati e al pubblico un ricco programma di incontri, panel e proiezioni interamente dedicati al mondo di Star Trek. Verranno esplorate le tematiche affrontate nelle serie, gli effetti innovativi, l’evoluzione tecnologica nella produzione televisiva e la narrazione di nuove avventure. Le attività si svolgeranno nei principali centri congressi delle due città, come il Palariccione, sede delle proiezioni in anteprima, delle conversazioni con registi e produttori e degli incontri con gli attori.

In questo contesto, l’evento celebra non solo la storia televisiva e cinematografica del franchise, ma anche il suo significativo contributo culturale e simbolico all’immaginario collettivo, ponendo l’accento sul futuro della serialità internazionale. La collaborazione con istituzioni locali e nazionali evidenzia l’importanza dell’iniziativa per il territorio romagnolo, configurandosi come un esempio di valorizzazione incrociata tra industria culturale e turismo.