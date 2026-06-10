La trentaseiesima edizione di Udin&Jazz si prepara ad animare Udine e Lignano dal 9 al 18 luglio 2026, con un'anteprima d'eccezione fissata per il 2 luglio. Il festival, tra i più longevi e apprezzati a livello nazionale, si propone quest'anno con il tema centrale “Stay Human”, un profondo invito a riscoprire con la musica il valore delle relazioni, dell'ascolto e della dimensione umana dell'arte. L'evento promette una ricca programmazione di concerti, incontri e progetti originali, coinvolgendo artisti di calibro internazionale e i migliori protagonisti della scena jazz contemporanea.

L'apertura della manifestazione, la sera del 2 luglio, vedrà protagonista al Castello di Udine il leggendario chitarrista Pat Metheny. Per la quattordicesima volta ospite di Udin&Jazz, Metheny conferma un legame forte e duraturo con il festival, presentando in prima nazionale il suo nuovo progetto “Side‑Eye III+”. Questa performance segnerà l'inizio del suo tour mondiale 2026, con l'artista affiancato da Chris Fishman al pianoforte e tastiere, Jermaine Paul al contrabbasso e Joe Dyson alla batteria. Prima del suo attesissimo concerto, il pubblico potrà apprezzare l'esibizione del Kormôr Jazz Collective, riconosciuto come uno dei pionieri del jazz udinese.

I grandi nomi e gli omaggi in programma

Il cartellone di Udin&Jazz 2026 si arricchisce con la presenza di altri illustri interpreti. Il 15 luglio sarà dedicato alla celebrazione del centenario della nascita di Miles Davis con lo spettacolo “We Want Miles!”. Sul palco, il virtuoso del basso Marcus Miller guiderà un ensemble stellare composto da Mike Stern, Bill Evans e Mino Cinelu, tutti musicisti che hanno avuto l'opportunità di collaborare direttamente con il grande Davis. Un altro appuntamento imperdibile è quello del 14 luglio a Lignano, dove si esibirà Jacob Collier, giovane talento della musica internazionale, accompagnato dalla Naonis Orchestra.

La programmazione include inoltre una vasta gamma di artisti di rilievo che confermano l'attenzione del festival verso i linguaggi più innovativi della musica jazz e contemporanea.

Tra questi figurano Baba Sissoko, Nik West, MonoNeon, Frost Jazz Orchestra, Francesco Bearzatti, Matteo Mancuso, Kurt Rosenwinkel, Danilo Gallo, Antonio Forcione e Roberto Ottaviano, garantendo un'esperienza musicale diversificata e di alta qualità.

Udin&Jazz: un festival tra radicamento e visione internazionale

Durante la presentazione, Giancarlo Velliscig, direttore artistico di Euritmica, ha evidenziato come la qualità e la profondità dei messaggi siano da sempre al centro della filosofia del festival. Il vicesindaco Alessandro Venanzi e l'assessore alla Cultura Federico Pirone hanno rimarcato il ruolo di Udin&Jazz come evento che “qualifica la comunità cittadina” e veicola un “messaggio potente di liberazione umana contro guerre e razzismo”.

Hanno inoltre sottolineato il significativo impatto economico e promozionale che la manifestazione genera per Udine e l'intero Friuli Venezia Giulia. A sua volta, il vicepresidente regionale Mario Anzil ha ribadito in un messaggio ufficiale il profondo radicamento territoriale del festival, la sua apertura internazionale e “il valore di un progetto fondato su relazioni, ascolto e continuità”.

Nato nel 1990, Udin&Jazz si è affermato come una delle principali vetrine italiane per apprezzare dal vivo grandi interpreti del jazz, promuovendo al contempo la cultura musicale come motore di innovazione e coesione sociale. L'edizione 2026 riafferma con forza la sua missione di unire musicisti affermati e giovani talenti, favorendo incontri e progetti originali che esaltano la diversità come ricchezza collettiva e rafforzano il legame tra arte e comunità.