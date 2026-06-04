Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, si appresta a celebrare il suo ottantesimo compleanno il 5 giugno 2026, coronando così sei decenni di una straordinaria carriera artistica. Per onorare questo significativo traguardo, sua figlia Amanda Sandrelli e l'amica Manuela Cacciamani hanno ideato e promosso "Quattro volte vent’anni", una serie di eventi speciali. Il titolo degli appuntamenti è un omaggio al celebre verso della canzone "Vent’anni" di Massimo Ranieri. Il ciclo di celebrazioni, che si svolgerà tra luglio e ottobre 2026, animerà alcune delle principali città italiane – Roma, Firenze, Viareggio e Milano – con un ricco programma di incontri pubblici, racconti personali, esibizioni musicali e proiezioni cinematografiche.

Durante la conferenza stampa di lancio, Sandrelli ha espresso con la consueta schiettezza: “A ottant’anni mi sento un po’ stanchetta, ma sempre viva e allegra”. Ha inoltre evidenziato come questi appuntamenti siano concepiti come “un viaggio attraverso quattro decenni di storia italiana, artistica e personale”, offrendo al pubblico l'opportunità di condividere episodi, aneddoti e riflessioni sulla sua vita. Tra i momenti salienti figurano la serata inaugurale all’Arena Gremita di Roma, un concerto-omaggio a Firenze con la partecipazione di giovani artisti e la proiezione restaurata del film "Sedotta e abbandonata".

Una carriera leggendaria nel cinema italiano

Considerata una delle attrici più influenti nella storia del cinema italiano, Stefania Sandrelli ha intrapreso la sua carriera giovanissima, all'inizio degli anni Sessanta, conquistando rapidamente ruoli di spicco in produzioni di grande successo.

Nel corso della sua lunga e prolifica attività, ha collaborato con maestri della regia come Pietro Germi, Bernardo Bertolucci ed Ettore Scola, dando vita a personaggi che sono divenuti parte integrante dell’immaginario collettivo. Tra le sue interpretazioni più celebri si annoverano quelle in film come "Divorzio all’italiana", "Sedotta e abbandonata", "C’eravamo tanto amati", "La famiglia" e "Io la conoscevo bene".

Nella medesima conferenza stampa, Sandrelli ha ripercorso i momenti più significativi e, talvolta, complessi della sua parabola professionale, non celando le difficoltà personali affrontate, tra cui il delicato rapporto con l’INPS. “Ricordo la sofferenza quando ho dovuto chiedere la pensione, piangevo per l’umiliazione.

Non è stato facile capire che avevo davvero ottant’anni”, ha confessato l'attrice. Questa testimonianza rivela non solo la sua indiscussa forza artistica, ma anche la profonda umanità che la contraddistingue.

L'eredità di un'icona e le nuove prospettive

Il progetto "Quattro volte vent’anni" si configura come un riconoscimento a tutto tondo, non solo all'artista Sandrelli, ma anche all'impatto duraturo della sua opera sulla cultura popolare, con un'attenzione particolare al ruolo della donna nel cinema italiano. Nata a Viareggio nel 1946, l'attrice mantiene un legame profondo con la sua città natale, tanto che uno degli appuntamenti celebrativi sarà ospitato proprio dal Comune toscano. Pluripremiata con riconoscimenti prestigiosi come tre David di Donatello, sei Nastri d’Argento e un Leone d’Oro alla Carriera, Sandrelli continua a rappresentare un punto di riferimento e un'ispirazione per le nuove generazioni di artisti e spettatori.

Gli eventi in suo onore si terranno in sedi iconiche del panorama culturale italiano: dall’Arena di Roma, al Teatro della Pergola di Firenze, fino alle storiche sale di Milano e agli spazi culturali di Viareggio. Ogni appuntamento è pensato per favorire il confronto e il dialogo con il pubblico, confermando la volontà di attribuire all'anniversario un significato aperto e partecipato. Le celebrazioni si inseriscono così in un percorso che unisce la memoria storica del cinema italiano a una visione contemporanea della cultura e della socialità, con Stefania Sandrelli sempre protagonista, "un po’ stanchetta, ma ancora viva", come lei stessa ama ricordare, nel segno di una carriera che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama artistico nazionale.