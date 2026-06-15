Il 16 giugno 2026, alle ore 21:00, il Parco della Casa del Jazz di Roma (Viale di Porta Ardeatina 55) ospiterà "We love Miles". Questa produzione originale della Fondazione Musica per Roma celebra il centenario della nascita di Miles Davis e si inserisce nella rassegna estiva Summertime. Il sassofonista Stefano Di Battista sarà il protagonista di una rilettura personale delle opere del leggendario trombettista, esplorando la sua carriera dagli anni Sessanta, attraverso le sperimentazioni elettriche, fino ai capolavori dell’ultima fase.

Per l'occasione, Di Battista presenta una speciale edizione del suo gruppo "New Generation", che riunisce alcuni tra i migliori giovani talenti italiani del jazz.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Paco Sery, batterista di fama internazionale, noto per la sua lunga collaborazione con Joe Zawinul. Insieme, gli artisti esploreranno le pagine più significative e innovative create da Davis, offrendo una rilettura attuale e originale di brani che hanno segnato la storia del jazz.

La formazione sul palco include Stefano Di Battista al sax alto e soprano, Matteo Cutello alla tromba, Giovanni Cutello al sax alto, Rocco Zifarelli alla chitarra, Daniele Sorrentino al basso elettrico e contrabbasso, Andrea Rea a pianoforte e tastiere, e Luigi Del Prete e Paco Sery in alternanza alla batteria. L'evento è una celebrazione musicale dedicata all’eredità di uno dei maggiori innovatori del jazz.

Il programma del concerto potrebbe subire variazioni.

La Casa del Jazz: un polo per la cultura jazzistica

Situata nel cuore della capitale, la Casa del Jazz è un punto di riferimento per la promozione della cultura jazz in Italia. Dal 2005, la struttura offre una ricca programmazione di concerti, festival e iniziative con artisti internazionali e nazionali. "We love Miles" si inserisce in questa tradizione, offrendo al pubblico occasioni inedite di ascolto. La collaborazione con la Fondazione Musica per Roma assicura un'elevata qualità artistica e un costante dialogo tra tradizione e innovazione musicale.

La sinergia tra musicisti affermati e giovani talenti, come avviene nella formazione "New Generation" di Di Battista, è un tratto distintivo della programmazione.

La presenza di artisti come Paco Sery, noto anche per le sue esperienze con il Joe Zawinul Syndicate, sottolinea l'apertura internazionale della Casa del Jazz, che ha ospitato numerosi grandi nomi, contribuendo alla crescita di una vivace comunità jazzistica.

Miles Davis: l'eredità di un innovatore

Miles Davis, nato nel 1926, è stato una figura centrale nella storia del jazz, artefice di rivoluzioni stilistiche che hanno influenzato intere generazioni. Il concerto di Stefano Di Battista ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera: dai lavori modali degli anni Sessanta, attraverso la svolta elettrica degli anni Settanta, fino alla fase più tarda e sperimentale. Questo percorso musicale permette di esplorare le trasformazioni del jazz e la capacità di Davis di anticipare tendenze e innovazioni sonore.

Con "We love Miles", la Casa del Jazz conferma la sua vocazione di centro di ricerca musicale e valorizzazione dei linguaggi contemporanei. Questo tributo coinvolge diverse generazioni di musicisti e si inserisce nelle celebrazioni internazionali per il centenario della nascita del trombettista. Le reinterpretazioni proposte dal gruppo di Di Battista restituiscono l’attualità e la ricchezza di un repertorio che continua a ispirare nuove creazioni in Italia e nel mondo.