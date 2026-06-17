Il maestro del carnet de voyage Stefano Faravelli presenta “Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante”, un cofanetto Edt. L’edizione include tre carnet: uno sul Giappone e due a fisarmonica (leporello) per Tokyo (fronte) e Kyoto (retro), più un opuscolo a soffietto che riproduce i moleskine.

Con disegni e parole manoscritte, Faravelli invita a un viaggio lento e riflessivo. Faravelli spiega: “la maggior parte delle pagine di questo carnet sono nate sul posto perché ciò che più conta per me è afferrare l’unità sostanziale del mondo percepibile senza mediazioni”.

Include anche tavole elaborate in atelier da schizzi o fotografie.

Il "Mondo Fluttuante": transitorietà e mappa interiore

Il ‘Mondo Fluttuante’ richiama l'ukiyo, concetto buddhista di transitorietà. I suoi taccuini sono “il tentativo di racchiudere un mondo in un libro e offrire al lettore il miracolo di un viaggio da fermo”. L'esperienza, tra calligrafia, note a margine, dettagli botanici e vedute urbane, compone una mappa interiore del Giappone, dove ogni frammento evoca gesti, suoni e pensieri.

Il carnet descrive paesaggi come le carpe all'arrivo e l'Airone di Kanazawa. Include elementi iconici come il Monte Fuji, la cerimonia del tè, i boschi di cedri e i templi, e luoghi simbolo quali Hiroshima e il tempio shintoista di Hachiman con le sue volpi-fate-dee.

Il volume si apre su Tokyo, emblema di fluidità, e include uno sguardo su Kyoto, introdotto dalla poesia di Wislawa Szymborska: “Kyoto è una città bella/ fino alle lacrime”. Esposizioni a Londra, Parigi, New York e Istanbul.

Stefano Faravelli: carriera e riconoscimenti

Il profondo legame di Faravelli con il Giappone lo ha reso maestro indiscusso del carnet de voyage. La sua formazione include l’Accademia Albertina di Torino, Filosofia morale e cultura araba. Edt ripropone la collezione completa dei suoi diari. L’edizione francese del carnet sul Madagascar ha ricevuto il Gran Prix al Festival International du Carnet de Voyage di Clermont-Ferrand nel 2017.

Faravelli crea percorsi artistici e narrativi globalmente.

Faravelli: “i miei carnet non vogliono essere l’estemporaneo esercizio di un’abilità tecnica ma la narrazione della mia esperienza spirituale di un paese”. Il nuovo volume sul Giappone offre esplorazione e scoperta, cogliendo le sfumature profonde e ispirando un viaggio autentico.