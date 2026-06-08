Stefano Sollima si gode il successo de "Il mostro", premiato ai Nastri d'Argento Grandi Serie come miglior serie crime. Un riconoscimento che il regista accoglie con soddisfazione dopo un lungo lavoro creativo: "Era una storia complessissima a cui ho dedicato due anni pieni della mia vita".

Eppure, quando gli viene chiesto dall'ANSA se in futuro si cimenterà con un film romantico, la sua risposta sorprende: "Penso già di fare film romantici, per me il racconto umano è sempre romantico. Anche ne 'Il mostro' la componente investigativa, thriller o horror è quasi secondaria rispetto al racconto delle persone".

L'amore al centro

Il regista di "Romanzo Criminale", "Suburra", "Acab" e "Sicario" rivendica infatti la dimensione emotiva della serie. "Per me resta è una storia profondamente romantica. Ci sono passioni e desideri impossibili. Penso al personaggio di Salvatore Vinci e al suo grande amore represso che ho sempre visto come al centro della narrazione, molto più degli aspetti horror o cruenti".

Parlando della realizzazione della serie, Sollima ammette di essersi confrontato con una materia narrativa particolarmente complessa. "Il racconto reale di quell'indagine era difficilissimo da adattare perché richiedeva una narrazione costruita su diversi punti di vista. Gli investigatori, che normalmente sono il legame naturale di questo tipo di storie, avevano un ruolo marginale e in parte inconcludente.

Era un racconto sul male visto dal punto di vista dei mostri, e non è un approccio scontato. Devo dire che Netflix in questo senso è stata coraggiosa nel lanciarsi in un progetto che non era esattamente facile da digerire per un pubblico vastissimo come il suo".

Il male e i suoi derivati

Al centro della sua riflessione resta il tema del male, elemento ricorrente nella sua filmografia. "Raccontare il male ti aiuta ad averne meno paura, a conoscerlo, a comprenderne i meccanismi e quindi a svelarlo. Il male spaventa quando è incomprensibile, quando irrompe nella tua vita senza una spiegazione logica. Nel momento in cui, attraverso la narrazione, provi a osservarlo e a capirlo, stai cercando di comprendere la natura umana".

Secondo Sollima, affrontare questi temi sullo schermo non significa in alcun modo esaltarli. "Ne siamo totalmente circondati. Però raccontare il male non significa celebrarlo. Significa portarlo alla luce, poterne discutere, elaborarlo. E questo lo rende meno astratto e meno spaventoso".

Il rapporto tra male e potere rappresenta un'altra costante delle sue opere. "Perché, come tutti gli esseri umani, il male mi spaventa. Raccontarlo è un modo per elaborarlo. E poi sono sempre stato un po' ribelle. Da ragazzo il potere era rappresentato dalla famiglia, dagli adulti, dalla scuola. Era qualcosa rispetto a cui cercavo una mia identità, da adulto è diventato interessante raccontare i meccanismi del potere e il modo in cui talvolta questo si trasforma in male.

A me piace il cinema d'intrattenimento: credo che l'intrattenimento debba sempre essere al primo posto. Ma se riesci anche a raccontare qualcosa del mondo che ti circonda, allora la sfida diventa ancora più interessante. È una cosa che mi affascina da sempre".

Guardando al proprio percorso professionale, Sollima racconta di aver costruito la sua formazione attraverso una passione smisurata per il grande schermo. "Ho visto una quantità enorme di film. Appartengo a una generazione che è letteralmente cresciuta andando in sala. Vedevo anche tre film a settimana. Ma non posso dire ci sia un singolo autore o un'opera che mi abbia cambiato la vita".

Infine, sulla possibilità di una seconda stagione de "Il mostro", il regista non chiude la porta. "La storia va avanti per trent'anni, quindi potrebbe continuare in moltissimi modi. Adesso però godiamoci i risultati di questa stagione, che non erano affatto scontati".