Piazza del Plebiscito a Napoli si prepara a diventare il palcoscenico di un grande evento di solidarietà. Il prossimo 26 settembre andrà in scena “Una serata di stelle per Pupi”, charity show promosso dalla Fondazione Pupi, ente filantropico fondato dall’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti e da Paula de la Fuente.

Un evento tra sport, musica e inclusione sociale

La manifestazione unirà musica, sport e spettacolo, inserendosi nel programma di Napoli capitale europea dello sport 2026 e di Città della musica. L’obiettivo dichiarato è valorizzare il ruolo dello sport non solo come competizione, ma soprattutto come strumento di inclusione, crescita culturale e riscatto sociale per il territorio.

Il Comune di Napoli partecipa come co-organizzatore, condividendo i valori dell’iniziativa. "Musica, spettacolo e sport saranno uniti per una raccolta fondi destinata a 5 associazioni del territorio, individuate dalla Fondazione, che promuovono lo sport e i suoi valori educativi e di inclusività", ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi, sottolineando anche il legame storico tra Napoli e l’Argentina, rafforzato dalla figura di Diego Armando Maradona.

La serata sarà anche l’occasione per celebrare i 25 anni della Fondazione Pupi, con un programma che vedrà alternarsi sul palco artisti e protagonisti dello spettacolo e dello sport.

Tra gli ospiti già confermati figurano LDA, Aka 7even, Max Pezzali ed Elisa, che presenterà anche un contributo inedito, oltre a Lola Ponce, Gli Autogol e Fabrizio Romano. Spazio anche a leggende del calcio legate a Napoli e all’Argentina, tra cui Ezequiel Lavezzi, e a un tributo speciale a Maradona raccontato dalla voce di Federico Buffa.

La missione della Fondazione e la presenza di Luna Rossa

"L'obiettivo della Fondazione è creare uno spazio concreto per la tutela dei diritti fondamentali di bambini e adolescenti", ha spiegato Javier Zanetti, sottolineando come la missione dell’ente sia garantire ai minori un ambiente sereno e opportunità di crescita attraverso strumenti educativi e sportivi.

La serata ospiterà anche un collegamento con il mondo della vela e della Coppa America, con la presenza di Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, impegnata a Napoli per la seconda tappa delle regate preliminari.

Un evento che punta dunque a unire spettacolo e impegno sociale, trasformando Piazza del Plebiscito in un grande spazio di partecipazione collettiva.