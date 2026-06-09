Sting torna a New York con una nuova versione del musical “The Last Ship”, in scena per la prima volta alla Metropolitan Opera. Dopo il difficile esordio a Broadway nel 2014, lo spettacolo non ottenne il successo sperato, nonostante la partecipazione dello stesso Sting. L’ex frontman dei Police porta ora lo show in una nuova produzione alla Met, dal 9 al 14 giugno 2026, con nove repliche.

La scelta della Metropolitan Opera di ospitare un musical di Broadway è una novità, motivata dalle difficoltà finanziarie del teatro, aggravate dal ritiro di un finanziamento di 200 milioni di dollari.

Sting interpreta ancora Jackie White, capocantiere del cantiere navale di Wallsend. Il musical narra degli operai che, di fronte alla chiusura del cantiere, si uniscono per costruire un’ultima nave. Sting ha dichiarato che i personaggi sono "frammenti della mia storia, aspetti della mia personalità".

Il percorso di “The Last Ship”

Nel 2014, il debutto a Broadway di “The Last Ship” chiuse dopo 105 rappresentazioni, causando ai produttori una perdita di 15 milioni di dollari. Ha poi avuto una seconda vita con tournée internazionali, dove nel 2018 ha riscosso ampio consenso. Un tour americano nel 2020 fu interrotto dal Covid, ma la produzione è proseguita con allestimenti recenti.

La nuova versione alla Met Opera è stata completamente rinnovata: con un nuovo libretto di Barney Norris, nuove canzoni di Sting e regia rinnovata.

Al fianco di Sting, nel ruolo del Ferryman, si esibisce anche Shaggy. La produzione è a cura di Karl Sydow. “The Last Ship rifiuta di affondare”, ha commentato il New York Times.

Sting e “The Last Ship”

Il musical trae ispirazione da fatti realmente accaduti e si intreccia con la storia personale di Sting, originario di Wallsend. L’artista ha sottolineato come la vicenda del cantiere richiami la propria infanzia, affermando di voler "restituire un debito" alla sua comunità. Per Sting, “The Last Ship” è un atto di omaggio alle sue radici e alla realtà operaia di Wallsend, luogo di ricordi e influenze che hanno segnato la sua carriera.

La nuova edizione si avvale di un team tecnico. Il direttore generale della Met, Peter Gelb, ha evidenziato come questa produzione pop si inserisca nella tradizione del teatro di ospitare grandi artisti.

Sting si era già esibito alla Met per un concerto nel 2010; questa nuova avventura segna un passaggio importante nella convergenza tra opera lirica e musical, legando il percorso di “The Last Ship” alla ripresa della Metropolitan Opera.