Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo atteso tour ‘GrandTour La vita è adesso’, posticipandolo al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta. Il celebre cantautore è stato costretto a fermarsi in seguito a una diagnosi che prevede un periodo di novanta giorni di riposo e cure specifiche. La tournée, originariamente prevista per il 2026, vedrà il suo debutto slittare di un anno, con un nuovo calendario già definito. Tutti i biglietti già acquistati rimarranno validi per le date riprogrammate, garantendo continuità agli spettatori.

Il nuovo calendario e le opzioni per i biglietti

Il ‘GrandTour La vita è adesso’ riprenderà ufficialmente il 1° luglio 2027 da Villa Manin a Codroipo, recuperando così la data inizialmente fissata per il 3 luglio 2026. Il percorso artistico di Baglioni attraverserà numerose località italiane, includendo tappe significative a Este, Marostica, Villafranca, Pistoia, Genova, Cernobbio, Firenze, Cattolica, Pompei, Agrigento e Palermo. La struttura complessiva del tour, concepita come un vero e proprio viaggio musicale, rimarrà invariata, semplicemente traslata di un anno per non penalizzare il pubblico. Per coloro che non potranno partecipare alle nuove date, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026.

La procedura dovrà essere effettuata attraverso il circuito di vendita utilizzato al momento dell’acquisto dei biglietti. Ulteriori comunicazioni sono attese a breve riguardo le date di recupero per concerti previsti in città quali Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano e Sordevolo, per le quali i biglietti manterranno la loro validità.

Il messaggio di Baglioni ai fan

Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, Claudio Baglioni ha voluto spiegare personalmente le ragioni del rinvio, condividendo con i fan i dettagli della sua condizione di salute. Il cantautore ha raccontato di aver inizialmente sottovalutato i sintomi, attribuendoli a una comune influenza "fuori stagione".

Solo dopo essersi sottoposto ad accertamenti più approfonditi è emersa la diagnosi di polmonite acuta interstiziale. Baglioni ha rassicurato il suo pubblico di essere ormai uscito dalla fase più critica della malattia grazie alle cure ricevute, ma ha sottolineato la necessità di recuperare pienamente la funzionalità fisica indispensabile per sostenere le intense performance che caratterizzano i suoi concerti. Ha descritto la decisione di posticipare l’intero tour come "difficile", evidenziando come il progetto sia per lui molto più di una semplice serie di esibizioni, ma un profondo viaggio artistico e umano. Il cantante ha espresso il suo profondo dispiacere per gli eventuali disagi che questo rinvio potrà causare ai fan, ma ha anche rassicurato che il calendario delle tappe rimarrà "praticamente intatto".

Ha infine concluso il suo messaggio con una promessa di rinnovato entusiasmo per l’anno prossimo, citando un verso del suo celebre brano ‘La vita è adesso’, un inno alla continuità del viaggio nonostante gli ostacoli.

Claudio Baglioni: un'icona della musica italiana

Claudio Baglioni si conferma una delle figure più emblematiche e amate del panorama musicale italiano. La sua lunga e prestigiosa carriera, iniziata negli anni Settanta, è costellata di successi intramontabili che hanno segnato generazioni, tra cui spiccano brani come ‘Questo piccolo grande amore’, ‘Strada facendo’ e ‘La vita è adesso’. Nel corso dei decenni, Baglioni ha dimostrato una straordinaria capacità di innovazione artistica, mantenendo al contempo un legame profondo e autentico con il suo vasto pubblico, contribuendo in maniera significativa all'evoluzione della musica d'autore in Italia.