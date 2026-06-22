Storielibere, casa editrice di podcast del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, e Vois, media-tech company specializzata in podcast e video podcast, hanno siglato un accordo il 22 giugno 2026. L'intesa mira a potenziare il digital audio italiano, con Vois che si occuperà della distribuzione dei contenuti di Storielibere, offrendo agli ascoltatori una produzione audio profonda e di valore.

Gianluca Mazzitelli, Ceo di Storielibere, ha sottolineato la complementarità delle due realtà: "Storielibere opera da sempre con un approccio editoriale tradizionale applicato al nuovo media; Vois come media digital company nativa con competenze distintive in area digitale.

Mettere insieme queste esperienze, questi saperi sono sicuro darà ottimi frutti nel futuro". Francesco Tassi, Amministratore Delegato di Vois, ha aggiunto: "Siamo stati precursori insieme in questo percorso e consideriamo Storielibere una delle gemme del mercato podcast, che ha sempre continuato a creare contenuti di valore e di grande impatto".

Grazie all'accordo, i contenuti di Storielibere entreranno nella rete di distribuzione e monetizzazione di Vois, beneficiando di diffusione multipiattaforma, capacità di vendita pubblicitaria e accelerazione editoriale. La collaborazione intende unire la qualità narrativa di Storielibere, rafforzata dall'appartenenza al Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, con la struttura media-tech di Vois, per far crescere il valore dei podcast nel mercato italiano.

Tassi ha ribadito la missione di Vois: "Il racconto audio è uno dei linguaggi più potenti per costruire un legame autentico con il pubblico. La missione di Vois è trasformare grandi storie in media brand capaci di crescere e durare nel tempo".

Il network di Vois conta 120 podcast attivi, oltre 8 milioni di ascolti e visualizzazioni mensili e 1,5 milioni di subscriber, distribuiti su cinque verticali editoriali. Tra i titoli più noti figurano Il Banchiere di Dio, Tresessanta di Virginia Gambardella, Vita Futura con Giorgia Surina, Pelle a Pelle con Alessia Montalboddi e Chiacchiere da Box con Marco Melandri e Davide Valsecchi.

Storielibere: l'eccellenza nel Gruppo Editoriale Mauri Spagnol

Storielibere è parte del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol (GeMS), fondato a Milano il 13 ottobre 2005.

GeMS è il secondo gruppo editoriale librario italiano, con oltre venti case editrici e marchi editoriali che vantano più di mille anni di storia. Nel 2021, il gruppo ha acquisito una quota del trenta per cento in Storielibere, consolidando la sua presenza nei podcast d'autore.

La piattaforma si è affermata come realtà editoriale indipendente di podcast narrativi originali e di qualità, affidati a narratori autorevoli. Le sue attività includono produzioni live, presenza in festival e contesti mediatici come il Tg1, e collaborazioni formative con scuole di scrittura e media quali la Holden, Belleville, il Sole24Ore e Minimum Lab.

Vois: crescita e ruolo nel digital audio italiano

Vois, come media-tech company nativa, ha registrato una crescita significativa.

Il suo network include 120 podcast attivi, oltre 8 milioni di ascolti e visualizzazioni mensili e 1,5 milioni di subscriber. I ricavi sono passati da 1,3 milioni di euro nel 2024 a 2,1 milioni nel 2025 (+61 %), con una proiezione di 3,7 milioni di euro per il 2026 (+76 %). Questa espansione rafforza il ruolo di Vois come attore influente nel podcast italiano contemporaneo.