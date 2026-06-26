Nel 2025, le piattaforme video on demand a pagamentoin Italia hanno registrato una crescita significativa di pubblico e costo. A dicembre 2025, i servizi streaming a pagamento contavano 15,824 milioni di utenti unici, con un incremento di 279 mila rispetto a dicembre 2024. Le famiglie italiane, tuttavia, limitano gli abbonamenti (massimo due), promuovendo selettività e il fenomeno del "churn & return". Gli utenti sospendono un abbonamento per attivarne un altro in base a contenuti specifici. Emerge un pubblico selettivo che predilige "meno titoli, quelli giusti, nel momento giusto".

Questo può favorire il cinema, se capace di proporre esperienze che motivino l'uscita di casa e distribuisca l'attrattiva dei suoi titoli lungo tutto l'anno.

Dati 2025: SVOD e VOD gratuiti

A dicembre 2025, le piattaforme SVOD hanno registrato 15,842 milioni di utenti unici (+1,8% rispetto all'anno precedente). Principali operatori: Netflix (8,5 milioni), Prime Video (7,2 milioni), Disney+ (3,7 milioni), DAZN (2,3 milioni) e Now (Sky) (1,3 milioni, -2,5%). Il tempo totale di navigazione ha sfiorato i 46 milioni di ore (+20,2%).

I servizi VOD gratuiti hanno mostrato consolidamento, con 35,280 milioni di navigatori unici a dicembre 2025 (+0,3%). Le piattaforme più visitate: News Mediaset Sites (21,4 milioni, media 9 minuti), RaiPlay (8,2 milioni, media 68 minuti) e Sky Sport (8,1 milioni, almeno 5 minuti).

Implicazioni e opportunità

L'aumento dei costi d'abbonamento e il "churn & return" ridefiniscono il consumo di intrattenimento digitale. Ciò spinge piattaforme e cinema a rendere i contenuti più attrattivi, privilegiando la qualità sulla quantità e intercettando le esigenze del pubblico. Per il cinema tradizionale, è una sfida e un'opportunità: creare esperienze oltre la visione domestica e programmare eventi per abitudini di frequentazione costanti può attrarre il pubblico selettivo. I dati confermano il consolidamento dello streaming come principale fruizione audiovisiva, ma aprono spazi di sviluppo per chi saprà innovare l'offerta con un approccio qualitativo e personalizzato.