Il programma di incontri e concerti evidenzia l'attualità culturale del dialogo tra musica, teatro e cinema, un legame chiaramente percepibile tanto nella vasta produzione di Giacomo Puccini quanto nelle esperienze artistiche di Margherita di Savoia. Documenti d'archivio rivelano come la regina si sia fatta promotrice di nuove forme artistiche e di intrattenimento per la corte, stimolando attivamente l'interesse per il "moderno spettacolo cinematografico" tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. L'omaggio offerto alla Palazzina di Stupinigi si propone di ricreare il clima di rinnovamento e la profonda curiosità culturale che contraddistinsero quell'epoca, favorendo l'avvicinamento del pubblico contemporaneo alla storia e alle innovazioni artistiche del passato.

I partecipanti alla rassegna avranno l'opportunità di riscoprire le passioni, sia private che pubbliche, della prima regina d’Italia unificata e la risonanza europea della musica di Puccini, il tutto immersi nella suggestiva cornice storica e artistica della Palazzina. La sinergia tra la consultazione degli archivi, le esibizioni di musica dal vivo e l'accurata ricerca storica mira ad attrarre non solo gli appassionati di storia e di lirica, ma anche un pubblico più ampio e trasversale, interessato all'interconnessione tra le diverse discipline culturali.