Un nuovo e significativo progetto culturale è stato inaugurato alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino, il 10 giugno 2026. L'iniziativa celebra il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, intrecciando la sua memoria con quella di Margherita di Savoia. L'evento evidenzia lo stretto legame storico tra il compositore lucchese e la regina, entrambi accomunati da una profonda passione per il teatro musicale e, in seguito, per il nascente mondo del cinema. La storica residenza sabauda ospiterà una ricca rassegna di incontri, proiezioni e concerti.
Il programma, concepito per immergere il pubblico in un'atmosfera di ricordi e suggestioni, è frutto di un'approfondita ricerca negli archivi della Fondazione Ordine Mauriziano. Questa indagine ha portato alla luce materiali inediti riguardanti le frequentazioni della regina a Stupinigi e le sue significative esperienze artistiche. La manifestazione si configura, dunque, come un prezioso omaggio a Margherita di Savoia e al suo legame con le nuove arti dell’epoca. Il calendario prevede appuntamenti musicali con ensemble e interpreti specializzati nel repertorio pucciniano, affiancati da momenti di approfondimento sull'intrinseca affinità tra musica, arte teatrale e il primo cinema italiano, un ambito che vide protagonisti sia artisti del calibro di Puccini sia personalità di spicco della Casa Savoia.
La Palazzina di Caccia di Stupinigi: un patrimonio sabaudo
La Palazzina di Caccia di Stupinigi si erge come uno degli esempi più significativi dell'architettura sabauda in Piemonte. Ideata da Filippo Juvarra nel XVIII secolo, servì originariamente come residenza di caccia e luogo di villeggiatura per la corte torinese. Attualmente, la palazzina è annoverata tra le Residenze Sabaude riconosciute come Patrimonio dell'Umanità UNESCO, celebre per la magnificenza dei suoi interni affrescati, la pregevole collezione di arredi storici e la costante offerta di attività culturali nelle sue sale. Negli ultimi anni, la Palazzina è stata protagonista di importanti interventi di restauro che ne hanno riportato all'antico splendore gran parte delle strutture, rendendo possibile l'organizzazione di eventi di grande risonanza, come la rassegna dedicata a Puccini e Margherita di Savoia. Questa iniziativa culturale, supportata anche dall'impegno della Fondazione Ordine Mauriziano, si inserisce in un più vasto progetto di valorizzazione dei beni culturali piemontesi, riaffermando la vitalità della Palazzina quale crocevia e punto d'incontro per diverse espressioni artistiche.
Puccini, la Regina e il cinema: un dialogo attuale
Il programma di incontri e concerti evidenzia l'attualità culturale del dialogo tra musica, teatro e cinema, un legame chiaramente percepibile tanto nella vasta produzione di Giacomo Puccini quanto nelle esperienze artistiche di Margherita di Savoia. Documenti d'archivio rivelano come la regina si sia fatta promotrice di nuove forme artistiche e di intrattenimento per la corte, stimolando attivamente l'interesse per il "moderno spettacolo cinematografico" tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. L'omaggio offerto alla Palazzina di Stupinigi si propone di ricreare il clima di rinnovamento e la profonda curiosità culturale che contraddistinsero quell'epoca, favorendo l'avvicinamento del pubblico contemporaneo alla storia e alle innovazioni artistiche del passato.
I partecipanti alla rassegna avranno l'opportunità di riscoprire le passioni, sia private che pubbliche, della prima regina d’Italia unificata e la risonanza europea della musica di Puccini, il tutto immersi nella suggestiva cornice storica e artistica della Palazzina. La sinergia tra la consultazione degli archivi, le esibizioni di musica dal vivo e l'accurata ricerca storica mira ad attrarre non solo gli appassionati di storia e di lirica, ma anche un pubblico più ampio e trasversale, interessato all'interconnessione tra le diverse discipline culturali.