Il nuovo film di Yorgos Lanthimos, Bugonia, arriva in prima visione su Sky Cinema Uno lunedì 29 giugno alle 21:15. L'opera sarà disponibile anche in streaming su Now e on demand, con la possibilità di vederla in 4K per gli abbonati Sky. Questo thriller psicologico, che mescola satira, umorismo nero e tensione, esplora con lo stile provocatorio e surreale tipico del regista le contraddizioni del mondo contemporaneo.

Presentato in concorso all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e candidato a quattro premi Oscar, Bugonia promette una narrazione originale e intensa.

Il film segue due giovani, ossessionati dalle teorie del complotto, che rapiscono Michelle Fuller, interpretata dalla pluripremiata Emma Stone. Michelle, potente CEO di una multinazionale, è creduta dai suoi sequestratori un'aliena giunta per distruggere la Terra. Incatenata in uno scantinato, la donna si trova faccia a faccia con Teddy (Jesse Plemons), un apicoltore fermamente convinto delle sue idee, e Don (Aidan Delbis), il cugino più timido e inesperto, qui al suo esordio. Ne scaturisce uno scontro teso, imprevedibile e a tratti persino commovente. Il cast include anche Alicia Silverstone e Stavros Halkias.

Yorgos Lanthimos ha spiegato che “nel mondo di oggi, le persone vivono in bolle esaltate dalla tecnologia”, e il suo intento era “mettere in discussione le convinzioni dello spettatore su ciò di cui siamo così certi, sui giudizi che diamo riguardo a certi tipi di persone”, nel tentativo di raccontare la dimensione paranoica contemporanea.

Emma Stone, alla sua quinta collaborazione con Lanthimos, ha descritto Bugonia come un “esperimento narrativo 'microcosmico'”, dove in uno spazio chiuso emergono molteplici versioni dell’umanità. L'attrice ha osservato: “Siamo in un seminterrato, e per la maggior parte del tempo le persone parlano solo tra loro, eppure rivelano diverse versioni dell’umanità, e cosa può accadere in una spirale discendente in cui ci si convince di qualcosa”.

Tra commedia nera e critica sociale: l'originalità di Bugonia

La sceneggiatura di Bugonia, firmata da Will Tracy, trae ispirazione dal film sudcoreano “Save the Green Planet!” di Jang Joon-hwan del 2003. L'opera di Lanthimos incrocia la tensione del thriller con elementi di commedia nera e critica sociale, confermando la poetica distintiva del regista greco.

La scelta del cast si rivela cruciale: Emma Stone consolida la sua collaborazione con Lanthimos, mentre le interpretazioni di Jesse Plemons e dell’esordiente Aidan Delbis rafforzano il tono surreale e disturbante del film. La narrazione si svolge quasi interamente in un ambiente claustrofobico, dove il confronto psicologico tra i personaggi diventa il motore principale, sollevando interrogativi attuali sulla percezione della realtà, la circolazione delle informazioni e le derive della società contemporanea.

Il percorso di Bugonia: da Venezia agli Oscar

Bugonia ha debuttato internazionalmente nel 2025 alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato selezionato per il concorso ufficiale. Successivamente, il film ha ottenuto quattro candidature agli Academy Awards 2026, pur non aggiudicandosi alcuna statuetta, e ha ricevuto riconoscimenti ai Golden Globes nello stesso anno.

In Germania, la pellicola è stata distribuita in sala dal 30 ottobre 2025 su Sky Cinema Premiere. Il successo di Bugonia alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia evidenzia il riconoscimento critico internazionale per una narrazione che fonde dramma, ironia e riflessione sociale, inserendosi nella produzione di Lanthimos come ulteriore esempio di cinema che interroga la contemporaneità attraverso i labili confini tra generi e tensioni etiche.