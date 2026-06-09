Il Fantasy Day, evento dedicato al mondo del fantastico, ha registrato un bilancio positivo nell'ultima edizione a San Giorgio a Cremano. Visto l'ampio successo di pubblico e partecipazione, gli organizzatori hanno confermato l'evento per il prossimo ottobre, consolidando il suo ruolo nella città vesuviana.

L'iniziativa, ospitata alla suggestiva Fonderia Righetti di Villa Bruno, ha attratto numerosi appassionati, coinvolgendo adulti e bambini con attività, laboratori e incontri con autori. Il Fantasy Day si è affermato come punto di riferimento culturale e di intrattenimento, attirando visitatori anche dai comuni limitrofi.

Le attività e la partecipazione comunitaria

L'ultima edizione ha proposto una vasta gamma di attività legate al fantastico: giochi di ruolo, cosplay, stand di fumetti e libri, spettacoli e intrattenimento. Gli organizzatori hanno sottolineato la partecipazione attiva di cittadini e associazioni locali, cruciale per il successo dell'evento.

La conferma per ottobre mira a dare continuità a una manifestazione che coinvolge un pubblico eterogeneo. La Fonderia Righetti, sede storica, continuerà a ospitare le iniziative, mantenendo la tradizione del Fantasy Day.

La Fonderia Righetti: polo culturale

La Fonderia Righetti, nel complesso di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, è uno dei principali spazi culturali cittadini.

Originariamente per la lavorazione di metalli, è ora un polo versatile per eventi, mostre e manifestazioni culturali, offrendo un ambiente suggestivo e funzionale per il Fantasy Day.

La riconferma per ottobre rafforza il ruolo della Fonderia Righetticome polo culturale e punto di riferimento per attività artistiche e ricreative a San Giorgio a Cremano, contribuendo alla vivacità locale.