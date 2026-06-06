Le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma presentano, dal 7 giugno al 29 settembre 2026, la mostra "SUD: Geografie Immaginarie del Sud Globale". Ideato da Flavia Matitti, il progetto invita il pubblico a una profonda riflessione sul concetto di sud, andando oltre la mera dimensione geografica per esplorare le complesse narrazioni identitarie e culturali che lo definiscono. L’esposizione, allestita in nove sale di Palazzo Barberini, accoglie le opere di nove artisti di fama internazionale: Kader Attia, Fatoş İrwen, Kapwani Kiwanga, Otobong Nkanga, Mohau Modisakeng, Taro Shinoda, Wael Shawky, Nari Ward e Gülsün Karamustafa.

L’iniziativa si distingue per il suo dialogo interculturale, riunendo artisti provenienti da diverse nazioni, alcuni dei quali operano per la prima volta nella capitale italiana. L’obiettivo è proporre nuove visioni e narrazioni che si interrogano sulle divisioni tra nord e sud e sulle loro significative ricadute sociali, culturali ed economiche a scala globale. Flavia Matitti, curatrice del progetto, sottolinea come "SUD" rappresenti un viaggio ideale attraverso le geografie e le storie di coloro che abitano o hanno abitato il sud del mondo, sia esso reale o immaginario. Le opere esposte, che spaziano dalla pittura al video, dalle installazioni alle performance, stimolano una continua negoziazione dei significati personali e collettivi della parola "sud", evidenziando le intricate relazioni tra territori, persone e memorie.

L'Esposizione e i suoi Protagonisti

Il percorso espositivo si sviluppa in un fecondo dialogo sia con le prestigiose collezioni permanenti delle Gallerie Nazionali sia con la storia intrinseca di Palazzo Barberini. La mostra è strutturata come una serie di narrazioni parallele, ognuna affidata alla poetica distintiva di ciascun artista coinvolto. Questi creatori, provenienti da Africa, Asia, Medio Oriente, America Latina ed Europa, presentano lavori capaci di connettere temi universalmente attuali come le migrazioni, l'appartenenza e l'identità. La dimensione internazionale del progetto enfatizza il carattere fortemente inclusivo dell'esposizione, che mira a superare la rappresentazione stereotipata del sud come luogo di privazione e marginalità.

Le nove sale dedicate alle installazioni ospitano opere di notevole impatto estetico e sociale. L’esposizione offre un’occasione unica per accogliere a Roma artisti che hanno contribuito a definire nuove prospettive sulle geografie del mondo, coinvolgendo attivamente il pubblico in un percorso di esplorazione dei concetti di frontiera, migrazione e mutamento culturale. L’allestimento, attentamente studiato in relazione agli spazi monumentali di Palazzo Barberini, rafforza ulteriormente il senso di apertura e confronto che permea l'intero progetto.

Palazzo Barberini: Sede di Dialogo tra Antico e Contemporaneo

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica costituiscono una delle principali realtà museali statali italiane, comprendendo Palazzo Barberini e Galleria Corsini.

Queste due sedi storiche custodiscono capolavori di maestri come Caravaggio, Raffaello, Hans Holbein e Guido Reni. Palazzo Barberini, situato in via delle Quattro Fontane, fu progettato nel Seicento da Carlo Maderno e Gian Lorenzo Bernini ed è celebre per la sua magnifica volta affrescata da Pietro da Cortona, considerata un apice del barocco romano.

Con centinaia di migliaia di visitatori annuali, Palazzo Barberini si distingue per la sua capacità di armonizzare la valorizzazione del ricco patrimonio storico-artistico con una costante apertura al contemporaneo. In questo contesto, la mostra "SUD: Geografie Immaginarie del Sud Globale" si inserisce come un esempio emblematico di progettualità capace di dialogare con la storia e il presente, offrendo racconti visivi inediti che interrogano le identità globali. L’evento rappresenta una tappa significativa nel programma espositivo delle Gallerie Nazionali, confermando la vocazione internazionale e d’avanguardia dell’istituzione romana.