Il Cinema Ritrovato di Bologna inaugura la sua quarantesima edizione il 20 giugno 2026 alle ore 21:45 in Piazza Maggiore con un evento eccezionale: la proiezione in prima mondiale del nuovo restauro di "Sunrise: A Song of Two Humans", capolavoro del maestro dell'Espressionismo tedesco Friedrich Wilhelm Murnau. Il film, realizzato nel 1927 e conosciuto in Italia come "Aurora", è stato restaurato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata in collaborazione con prestigiose istituzioni internazionali come il BFI National Archive e il MoMA. La serata sarà arricchita dall'esecuzione dal vivo di una nuova partitura originale, composta e diretta da Timothy Brock, affidata all'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Questa inaugurazione rappresenta un momento culminante per il calendario culturale bolognese, celebrando un'opera che, a quasi un secolo dalla sua realizzazione, continua a essere annoverata tra i vertici assoluti della storia del cinema e i grandi capolavori dell'epoca muta. Spesso definito "il film più bello del mondo", "Sunrise" segnò l'esordio americano di Murnau, affermandosi come un poema visivo di risonanza universale. L'evento, a ingresso gratuito e parte del ciclo "Sotto le stelle del cinema", sarà introdotto da figure di spicco quali Robert Byrne, Kathy Rose O’Regan e Marco Bellocchio, sottolineando il suo rilievo nel panorama culturale cittadino.

La trama e il restauro in 4K: un'opera senza tempo

La narrazione di "Sunrise: A Song of Two Humans" si sviluppa attorno a un semplice triangolo amoroso: un contadino, sedotto da una donna di città, contempla l'omicidio della moglie, ma all'ultimo istante si ritira, intraprendendo un difficile percorso di riconciliazione e riscoperta del legame coniugale. Basato sul racconto "Die Reise nach Tilsit" di Hermann Sudermann e sceneggiato da Carl Mayer, il film è un poema visivo che esplora il confronto universale tra tentazione e redenzione, tra l'illusorio mondo urbano e l'autenticità della campagna. Il cast include George O’Brien, Janet Gaynor e Margaret Livingston, diretti da Murnau in una magistrale sintesi tra la sua esperienza negli studi di Babelsberg e l'uso innovativo delle riprese in esterni a Hollywood.

Il nuovo restauro in 4K, curato dalla San Francisco Film Preserve con il supporto di importanti partner internazionali, restituisce al pubblico la fotografia virtuosistica e la profonda musicalità che caratterizzano l'opera. Presentato in versione originale con sottotitoli, il film offre una riscoperta della sua estetica. Timothy Brock, compositore della nuova partitura, evidenzia come la musica sia un elemento strutturale intrinseco a "Sunrise", con arrangiamenti che spaziano da passaggi sinfonici drammatici a momenti più intimi, in costante dialogo con la progressione narrativa.

"Aurora": un'eredità tra muto e sonoro al Cinema Ritrovato

L'inaugurazione del festival bolognese con il restauro di "Sunrise" sottolinea il suo ruolo centrale nella storia del cinema mondiale.

Considerata da decenni una delle vette della settima arte, "Aurora" è un'opera di transizione tra il cinema muto e sonoro, avendo utilizzato originariamente il sistema Fox Movietone per la sincronizzazione musicale su pellicola. La sua struttura ciclica, che evoca il percorso dal giorno alla notte e il ritorno, richiama la forma-sonata classica. Il contrasto tra gli scenari urbani e rurali nel film funge da potente allegoria delle tensioni emotive umane e della ricerca di redenzione.

La sinergia tra il laboratorio L’Immagine Ritrovata e le istituzioni internazionali ha garantito un restauro filologicamente accurato, che restituisce splendore a una pellicola capace di influenzare intere generazioni di cineasti grazie alla sua potenza immaginifica e alle sue soluzioni tecniche all'avanguardia.

La proiezione in Piazza Maggiore, luogo iconico della vita culturale bolognese, rafforza il legame tra il patrimonio cinematografico e la comunità, promettendo un evento memorabile per gli spettatori locali e gli appassionati di cinema a livello globale. Si precisa che, in caso di maltempo, la proiezione verrà trasferita al Teatro Manzoni.