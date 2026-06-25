Il film Supergirl porta sul grande schermo una versione inedita di Kara Zor-El, cugina di Superman, interpretata dall’attrice australiana Milly Alcock. Distribuito da Warner Bros e inserito nella rifondazione dell’universo DC di James Gunn e Peter Safran, il lungometraggio è uscito nelle sale italiane il 25 giugno 2026. Questa nuova Supergirl si distingue nettamente dall'eroina classica: Kara è descritta come "incasinata, alcolica, imperfetta, non politicamente corretta, femminista ante litteram e un po’ dark". Una sua battuta emblematica riassume la sua visione: “Il fatto è che lui vede il bene in tutti, mentre io vedo il vero”.

La trama segue Kara dal suo ventunesimo compleanno, quando un'avventura supereroistica la conduce attraverso la galassia. Nel viaggio è affiancata dal suo super-cane e da Ruthye (Eva Ridley), una giovane in cerca di vendetta per l’assassinio del padre. L'atmosfera della pellicola richiama toni da "Mad Max" e un "western spaziale sporco e malinconico", differenziandosi dall’immaginario più solare di Superman. Kara, infatti, porta i segni profondi della distruzione di Krypton, un trauma che la rende meno ottimista e più imprevedibile rispetto al cugino Clark Kent.

La protagonista e il tono del film

La performance di Milly Alcock ha ricevuto ampi consensi, elogiata per la capacità di trasmettere con efficacia la solitudine, il trauma e l’ironia di Kara Zor-El.

Il film vanta un ritmo torrenziale e un'estetica visiva ispirata alla fantascienza contemporanea. Le sequenze dell’autobus spaziale, popolato da stravaganti creature aliene, hanno già riscosso apprezzamento. Il tono narrativo si allontana dagli archetipi di perfezione, scegliendo di raccontare una Kara fragile, rabbiosa e in parte autodistruttiva, ma anche ironica e determinata a trovare il suo posto nell'universo.

Tra i personaggi secondari, oltre a Ruthye, spicca Lobo (Jason Momoa), cacciatore di taglie intergalattico anarchico e quasi indistruttibile. Kara lo descrive con una frase celebre: "È un immortale con il complesso di Dio. Ha sterminato il suo intero pianeta". Il villain principale è Krem, interpretato da Matthias Schoenaerts.

La sua ricezione non è stata omogenea: alcuni recensori hanno evidenziato scarsa incisività e discontinuità narrativa nel personaggio, ispirato al fumetto "Supergirl: Woman of Tomorrow".

Contesto produttivo e ispirazione

Realizzato con un budget di 170 milioni di dollari, il film, secondo le stime, dovrà incassare tra 350 e 450 milioni di dollari a livello globale per essere considerato un pieno successo commerciale. Questa cifra sottolinea l'investimento degli studios nel rinnovare i personaggi DC con narrazioni meno convenzionali.

Supergirl si ispira direttamente alla miniserie a fumetti "Supergirl: Woman of Tomorrow" di Tom King (DC Comics, 2021). In essa, la protagonista viaggia nell'universo con l'orfana Ruthye per una missione di vendetta e redenzione, affrontando tematiche adulte.

Il film riprende atmosfere e temi del fumetto: Kara si fa portatrice di una visione personale del bene e della giustizia, ferma ma non sempre ottimista. La scelta di Milly Alcock rafforza questa direzione, proponendo un nuovo modello di supereroina, lontano dagli stereotipi e più vicino a una sensibilità generazionale complessa.

La critica internazionale, inclusa Variety, ha accolto favorevolmente questa nuova interpretazione, pur registrando divisioni sulla sceneggiatura e lo sviluppo del villain. Il pubblico degli appassionati ha mostrato entusiasmo per la figura femminile imperfetta e per il tono "space western", che mescola elementi di film come "Mad Max", "True Grit" e "Guardians of the Galaxy".

L'arrivo di Supergirl segna un passo importante nella trasformazione dell'universo DC, portando sul grande schermo un personaggio complesso e attuale, pronto a sfidare le convenzioni del genere supereroistico.