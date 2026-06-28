Il debutto cinematografico di Supergirl, l’attesa trasposizione del celebre personaggio DC, non riesce a decollare al botteghino nordamericano. Il film, diretto da Craig Gillespie per Warner Bros. e DC Studios, con Milly Alcock nei panni della ribelle e caotica cugina di Superman, ha incassato appena 38 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada, raggiungendo un totale globale di 68 milioni. Le proiezioni iniziali per il primo weekend stimavano circa 50 milioni di dollari dal Nord America, una cifra già considerata modesta a fronte di un budget di produzione di circa 180 milioni di dollari.

Questo risultato si colloca tra i peggiori esordi per il franchise DC negli ultimi anni, superando di poco Joker: Folie à Deux e rimanendo al di sotto di titoli come The Flash e Green Lantern.

A dominare incontrastato la classifica delle uscite cinematografiche statunitensi è Toy Story 5. Per il secondo fine settimana consecutivo, il film d’animazione si conferma in vetta con ulteriori 70 milioni di dollari incassati in Nord America e 160 milioni a livello globale. Il capolavoro Disney/Pixar, diretto da Andrew Stanton, porta così il suo totale mondiale a quasi 600 milioni di dollari in sole due settimane di programmazione, affermandosi come uno dei maggiori successi dell’anno.

Performance dei nuovi debutti e del box office

Nello stesso fine settimana, Obsession, l’horror indipendente di Curry Barker, realizzato con un budget di un milione di dollari, consolida il suo status di fenomeno. Il film ha incassato altri 10 milioni di dollari, portando il suo totale a 234 milioni in sette settimane solo negli Stati Uniti. Un altro nuovo debutto, Jackass: Best and Last, ha invece registrato un incasso di 8 milioni nel mercato domestico e meno di 2 milioni nel resto del mondo, per un totale globale che supera di poco i 10 milioni. Questa performance rappresenta la peggiore apertura nella storia del franchise. Da segnalare anche il risultato di Disclosure Day di Steven Spielberg, che nel suo secondo weekend di programmazione ha raccolto 8 milioni di dollari negli USA, raggiungendo 94 milioni in Nord America e 193 milioni a livello globale, rafforzando la presenza di Spielberg nel genere fantascientifico.

Il risultato di Supergirl evidenzia il momento difficile per le produzioni di supereroi, con un calo dell’interesse del pubblico rispetto agli anni precedenti. Il film è stato oggetto di rimaneggiamenti in seguito a test screening poco positivi e ha ricevuto critiche tiepide, con un giudizio “B-” da parte del pubblico (CinemaScore) e un punteggio del 56% su Rotten Tomatoes. “Si osserva spesso che il pubblico ha perso interesse, ma nessuno riesce a spiegare perché il calo sia stato così repentino, soprattutto per i personaggi femminili dopo debutti inizialmente eclatanti. Questa evoluzione non è pienamente compresa”, ha commentato il consulente David A. Gross.

Contesto produttivo e futuro di DC Studios

Supergirl è il secondo film prodotto nella nuova fase di DC Studios, sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, nominati alla direzione del marchio DC agli inizi del 2023. La loro prima uscita, Superman del 2025, aveva incassato globalmente 618 milioni di dollari, indicando una ripartenza promettente, ma la performance attuale di Supergirl segnala le persistenti difficoltà del settore. Il budget di produzione di Supergirl si è attestato intorno ai 170 milioni di dollari, posizionandosi nella fascia alta delle recenti produzioni del genere.

La stagione dei blockbuster estivi statunitensi conferma un certo disinteresse del pubblico verso i film di supereroi, mentre le produzioni d’animazione come Toy Story 5 continuano a dominare la scena internazionale in termini di incassi e visibilità. Tra i prossimi appuntamenti di DC Studios figurano l’uscita di Clayface, prevista per ottobre, e Man of Tomorrow, un nuovo capitolo del ciclo Superman attualmente in produzione e datato luglio 2027.