Dal 14 al 24 giugno 2026, Genova si prepara ad accogliere la ventottesima edizione del Suq Festival – Teatro del dialogo, un evento che si conferma tra i principali appuntamenti interculturali italiani. Con un'anteprima il 13 giugno a bazar chiuso, il festival animerà la suggestiva scenografia colorata di Luca Antonucci nella Piazza delle Feste al Porto Antico, cuore pulsante della manifestazione, estendendosi anche ad altri spazi cittadini. Il tema di quest'anno, "Attraversare i confini", sottolinea la vocazione del Suq a costruire ponti tra popoli, tradizioni e linguaggi attraverso un ricco programma di spettacoli teatrali, incontri e concerti da ogni parte del mondo.

L'accesso è libero, ad eccezione delle rappresentazioni teatrali, rendendo l'evento una proposta aperta e accessibile al dialogo tra culture.

Fondato nel 1999 da Valentina Arcuri e Carla Peirolero, con quest'ultima affiancata nella direzione artistica 2026 da Bintou Ouattara, il Suq Festival ribadisce la sua identità di crocevia internazionale. L'edizione di quest'anno invita a un viaggio tra le culture di Iran, Marocco, Libano, Algeria e Brasile, esplorando temi contemporanei come la guerra, presentata attraverso diverse angolazioni e linguaggi espressivi: dalla recitazione alla danza, dalla musica al racconto. Il cartellone musicale è particolarmente ricco: il 14 giugno, il gruppo francese Bal O’ Gadjo proporrà un mix di groove e polifonie; il 16 giugno, la cantautrice Namritha Nori, tra Istanbul e Venezia, dedicherà il suo concerto al Libano.

Il 17 giugno si esibirà Oumy, artista e attivista senegalese, mentre il 20 giugno segnerà l'esordio italiano di Osvalda Nhacune, una promettente voce africana. Questa varietà di generi riflette l'apertura intrinseca della manifestazione.

Una rassegna teatrale tra prime nazionali e spettacoli internazionali

La rassegna teatrale del Suq 2026 presenta dieci titoli, di cui ben tre prime nazionali e nove spettacoli inediti in Liguria. L'anteprima del 13 giugno, nella Piazza delle Feste al Porto Antico, vedrà in scena "Poveri cristi" di e con Ascanio Celestini. Tra gli appuntamenti di spicco, il 15 giugno sarà la volta di "Under the Flesh" con il libanese Bassam Abou Diab, mentre il 16 giugno il Teatro della Tosse ospiterà "Pas moi" di e con Diana Anselmo, una performance in lingua dei segni.

La chiusura del festival, il 23 giugno (con repliche alle 19 e 21) e il 24 giugno alle 21, sempre al Teatro della Tosse, offrirà la prima nazionale di "Ballata della donna e del soldato. Versi e canzoni contro la guerra", con Sara Cianfriglia, Irene Lamponi, Bintou Ouattara e Carla Peirolero, dirette da Eva Cambiale.

L'accesso alla maggior parte degli eventi è gratuito, ad eccezione degli spettacoli teatrali. La scelta del Porto Antico come sede principale sottolinea la vocazione inclusiva e centrale che il Suq ha consolidato nel corso degli anni.

Storia e identità di un festival simbolo del dialogo interculturale

Nato a Genova nel 1999, il Suq Festival ha l'obiettivo di avvicinare diverse culture nello spazio "mercato" del Porto Antico.

Il nome stesso, "Suq", evoca i tradizionali bazar mediterranei, luoghi di scambio e incontro, una matrice che permea l'intera manifestazione. Dalla sua fondazione, il festival ha visto una crescita costante, sia in termini di pubblico – con circa 50.000 presenze annuali – sia come piattaforma di confronto tra cittadini, artisti, associazioni e istituzioni. Nel corso degli anni, il Suq si è evoluto oltre la semplice offerta di spettacoli, diventando un vero e proprio spazio sociale che integra arti performative, laboratori, cucina internazionale e iniziative formative. Fondamentale è la collaborazione con il Teatro della Tosse, una delle principali istituzioni teatrali genovesi, che ospita parte della programmazione e promuove sinergie con artisti e compagnie da tutto il mondo.

L'impronta fortemente multiculturale del Suq, il coinvolgimento di artisti e pubblico da numerosi Paesi e la costante attenzione a temi globali, hanno reso il festival un punto di riferimento nazionale per il teatro e le arti dal vivo. L'edizione 2026, con il suo invito ad "attraversare i confini", conferma la continuità e l'attualità di una manifestazione in cui il dialogo tra le differenze si concretizza in uno spazio condiviso di cultura e partecipazione.