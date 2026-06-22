Il nuovo libro di Sylvain Tesson, intitolato "In barca a vela con le fate", si preannuncia come un'opera che celebra il viaggio non solo come esplorazione geografica, ma come vera e propria arte della scoperta. In uscita il 7 luglio per Sellerio, il volume conduce i lettori in un itinerario straordinario che fonde sogno, contemplazione e filosofia. Il celebre scrittore, giornalista e viaggiatore francese salpa dalle coste spagnole per raggiungere le remote isole Shetland in Scozia, intessendo una narrazione ricca di riflessioni. Lungo questo percorso, figure immortali della letteratura e del pensiero come Hugo, Shakespeare, Eraclito, Goethe, Céline e Omero diventano silenziosi interlocutori, le cui opere risuonano e ispirano l'autore.

L'avventura narrata nel libro ha preso il via nel luglio 2022, quando Tesson, a bordo di una barca a vela di quindici metri e affiancato da due amici, è salpato dal porto di Gijón, in Spagna. Il suo viaggio si è sviluppato verso Nord, lungo la costa atlantica, toccando la Galizia, la Bretagna, la Cornovaglia, il Galles, l'Isola di Man, l'Irlanda, fino a culminare nelle Shetland scozzesi. Durante questa epica navigazione, l'autore si è immerso nella ricerca del meraviglioso, cogliendo suggestioni profonde dalla natura circostante: dalla luce alla nebbia, dalla pioggia al silenzio dei paesaggi. Ogni sosta, in baie e insenature, è divenuta un'opportunità per un approfondimento storico e culturale, portando Tesson a esplorare antiche tracce come dolmen, il simbolo del triskell e i richiami al mitico Graal.

Un viaggio tra natura, storia e letteratura

Per Sylvain Tesson, il concetto di fata trascende la mera figura fiabesca, assumendo un significato più profondo e filosofico. Come egli stesso spiega nel suo nuovo lavoro: “La parola fata significa un'altra cosa. È una qualità del reale rivelata da una disposizione dello sguardo. È un modo di percepire il mondo e di scorgervi il miracolo. Il riflesso del sole sul mare, il fruscio del vento tra le foglie di un faggio, il sangue sulla neve, la rugiada che imperla la pelliccia di un animale: lì ci sono le fate”. Questa prospettiva trasforma ogni elemento del viaggio – dai tratti di costa ai tramonti ammirati dopo aver scalato promontori a piedi – in una ricca materia narrativa e filosofica, dove il confine tra il reale e il fantastico si fa sottile, rivelando il genius loci di ogni luogo.

Questo viaggio, per Tesson, si configura anche come un percorso di guarigione personale, un'esperienza che l'autore considera essenziale per la propria esistenza. Le rotte atlantiche esplorate sono intrinseche di leggende locali e di profonde influenze letterarie, che spaziano dalle radici celtiche ai simboli distintivi delle geografie delle isole britanniche. L'opera si colloca in continuità con i precedenti e acclamati successi dello scrittore, quali "Le foreste siberiane" e "La pantera delle nevi", ribadendo la centralità del viaggio come elemento fondante della sua visione esistenziale e artistica.

Sylvain Tesson: biografia e opere principali

Nato nel 1972, Sylvain Tesson si è affermato come uno degli autori di viaggio più stimati nel panorama della letteratura europea contemporanea.

Le sue opere esplorano con costanza temi legati all'esplorazione, alla contemplazione e al profondo rapporto tra l'uomo e la natura. Tra i suoi lavori più celebri, "Le foreste siberiane" narra la sua esperienza di isolamento sulle rive del lago Baikal, mentre "La pantera delle nevi" documenta l'incontro con una delle creature più elusive del Tibet. Entrambi i volumi hanno consolidato la reputazione di Tesson come scrittore capace di fondere magistralmente il racconto d'avventura con intense riflessioni esistenziali.

Con "In barca a vela con le fate", tutti questi elementi distintivi della scrittura di Tesson si arricchiscono ulteriormente, grazie a un confronto diretto con la ricca tradizione letteraria europea e con la maestosità del paesaggio atlantico.

L'opera evidenzia ancora una volta come il viaggio sia per l'autore una fonte inesauribile di conoscenza, poesia e scoperta. L'uscita per Sellerio riafferma il notevole interesse del pubblico italiano per un autore che ha saputo rinnovare il genere del racconto di viaggio, unendo in modo indissolubile la dimensione fisica dell'itinerario a quella più profonda e spirituale.