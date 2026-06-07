Il romanzo d’esordio di Tara Menon, "Vita sommersa", esplora natura, perdita e memoria. Tradotta in oltre trenta Paesi, narra amicizia, lutto e trasformazione sullo sfondo di due catastrofi: lo tsunami del 2004 nell'Oceano Indiano e l'uragano Sandy a New York otto anni dopo. L'autrice, nata in India, cresciuta a Singapore e docente Harvard, ha condotto otto anni di ricerca tra Thailandia e New York, con documentari e rapporti OMS.

Al centro, Marissa, cresciuta nelle Andamane, sopravvive allo tsunami del 2004 perdendo l'amica Arielle. Otto anni dopo, a New York, l'uragano Sandy riaccende il trauma.

Menon chiarisce la non autobiograficità, pur ispirata alla sua infanzia tra Malesia, Indonesia, Thailandia e Australia, che ha alimentato la passione per barriere coralline e ambiente. L'autrice ha "intrecciato un cambiamento ecologico con il lutto per la morte di un’amica", riflettendo su "memoria, legami e la difficoltà di trovare parole adeguate per il dolore". Personaggi e situazioni mostrano l'interconnessione tra fragilità ambientale e perdita.

Catastrofi naturali e resilienza umana

Il romanzo si concentra su due eventi devastanti: lo tsunami del 2004 e l'uragano Sandy del 2012. Marissa, segnata da perdite infantili, simbolo di una generazione colpita dai disastri. Menon intende mostrare come "con il lutto prosegue la vita e resta il dolore", evidenziando la fatica del superamento del trauma e la resilienza che ne scaturisce dal confronto con natura.

Il racconto, tra Andamane e New York, evidenzia la dimensione globale del cambiamento climatico e la vulnerabilità umana. Le barriere coralline, ispirate dall'esperienza dell'autrice nel Sud-Est asiatico, sono cruciali per la crisi ambientale e la biodiversità marina.

Stile e visione letteraria di Tara Menon

Lo stile di Menon fonde accuratezza e sensibilità letteraria, esito di anni di ricerca. Otto anni di preparazione per "Vita sommersa" si riflettono nella ricchezza di informazioni scientifiche ed emotive. Oltre alla storia di Marissa, il romanzo riflette sulla conservazione ambientale e sull'elaborazione dei traumi in un mondo esposto a disastri.

Il prossimo romanzo di Tara Menon sarà ambientato in Sri Lanka o nel sud dell’India, con un documentarista sulla tutela di natura e animali selvatici. Il suo debutto dimostra come la letteratura possa unire biografia, scienza e narrazione, sensibilizzando sul patrimonio ambientale.