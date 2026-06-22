Il celebre regista Quentin Tarantino, autore di nove pellicole iconiche considerate pietre miliari della storia del cinema, torna sul set in una veste inedita: quella di attore. È infatti impegnato nelle riprese di un nuovo film diretto dal collega gallese Jamie Adams, al fianco della rinomata cantante e attrice australiana Kylie Minogue. Il progetto, che ha come titolo provvisorio Tangled Up In Blue, è in fase di realizzazione nel Regno Unito, precisamente nella località di Porthcawl, in Galles. La notizia è stata confermata da media locali, che hanno diffuso le prime immagini di Tarantino e Minogue insieme sul set, evidenziando una collaborazione che si preannuncia particolarmente interessante.

Jamie Adams è noto per il suo stile cinematografico distintivo, profondamente influenzato dalla Nouvelle Vague e lontano dalle convenzioni delle produzioni hollywoodiane tradizionali. Questa non è la prima volta che Tarantino e Adams lavorano insieme: di recente, il regista americano ha recitato per Adams in Only What We Carry, un dramma intimista girato in soli sei giorni a Deauville con Simon Pegg e Charlotte Gainsbourg, presentato in anteprima mondiale all'ultimo Tribeca Festival. Il nuovo film segna inoltre il ritorno di Kylie Minogue al cinema, dopo la sua ultima apparizione in Swinging Summer – Willkommen in den 70ern del 2018. Sul set, dove si è svolta anche una scena di cerimonia funebre, Tarantino partecipa come co-protagonista, dimostrando la sua versatilità artistica.

Gli osservatori presenti hanno notato un'atmosfera cordiale e un'ottima intesa tra i due attori principali, che avrebbero anche improvvisato momenti musicali durante le riprese.

Quentin Tarantino: una carriera tra regia e interpretazione

La carriera di Quentin Tarantino vanta anche diverse partecipazioni attoriali, sebbene meno celebrate rispetto ai suoi successi dietro la macchina da presa. Il suo debutto come attore risale al 1992, quando interpretò il personaggio di Mr. Brown nel suo stesso film Reservoir Dogs (Le Iene), aprendo la pellicola con il celebre monologo su "Like a Virgin" di Madonna. Quattro anni più tardi, nel 1996, ha avuto un ruolo di maggiore rilievo in Dal Tramonto all’Alba, film diretto da Robert Rodriguez e sceneggiato dallo stesso Tarantino, dove ha recitato al fianco di George Clooney.

Questi ruoli, pur non essendo frequenti, hanno contribuito a delineare la sua immagine di figura eclettica e carismatica nel panorama cinematografico internazionale.

Questa nuova esperienza attoriale si inserisce in un periodo di significativa evoluzione per Tarantino. Nel 2024, aveva infatti abbandonato il progetto di The Movie Critic, quello che avrebbe dovuto essere il suo decimo e ultimo film da regista. Attualmente, il cineasta si trova nel Regno Unito anche per preparare il debutto del suo primo lavoro teatrale, The Popinjay Cavalier, atteso per l'inizio del 2027 al West End di Londra. Questo intenso periodo di attività sottolinea una continua ricerca artistica che trascende i confini del cinema tradizionale, un ambito in cui Tarantino ha già ampiamente consolidato la sua fama e il suo stile inconfondibile.

Jamie Adams e l'approccio innovativo al cinema

Il regista gallese Jamie Adams si è affermato a livello internazionale grazie a un approccio cinematografico libero e sperimentale. Il suo metodo di lavoro predilige l'improvvisazione degli attori e una produzione agile e rapida, come già dimostrato con Only What We Carry. La scelta di girare Tangled Up In Blue nella piccola cittadina di Porthcawl, con circa sedicimila abitanti a ovest di Cardiff, evidenzia il suo legame con il territorio e la sua predilezione per produzioni che valorizzano il contesto locale e sociale. Questo progetto rappresenta un'occasione unica di incontro tra mondi artistici diversi: la visione di un regista indipendente, la presenza di una star della regia hollywoodiana e il carisma di un'artista pop internazionale, il tutto supportato dalla vivace scena britannica contemporanea.

Per Kylie Minogue, il ruolo segna un importante ritorno al grande schermo, dopo il suo più recente impegno musicale che l'ha vista pubblicare l'album Tension II nel 2024. La partecipazione di Quentin Tarantino come co-protagonista eleva lo status di questa produzione indipendente, attirando un'attenzione internazionale significativa grazie al calibro degli artisti coinvolti e all'originalità della loro collaborazione. Il film, la cui data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata, è già attesissimo per la sua promettente combinazione di talento, imprevedibilità e contaminazione artistica.