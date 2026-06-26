I tarocchi Visconti-Sforza, da raffinato passatempo di corte a strumenti di divinazione, sono protagonisti di una grande mostra alla Morgan Library & Museum di New York. L’esposizione “Tarot! Renaissance Symbols, Modern Visions”, aperta dal 26 giugno al 4 ottobre 2026, riunisce per la prima volta in Nordamerica la maggior parte delle carte figurate del celebre mazzo. Attribuito a Bonifacio Bembo, è il più importante esempio superstite di tarocchi rinascimentali. Un prestito dall’Accademia Carrara di Bergamo ha permesso di ricomporre 45 carte dalle collezioni principali.

Il mazzo, commissionato nel Quattrocento per celebrare l’unione delle famiglie milanesi Visconti e Sforza, fu in parte acquistato da J. P. Morgan nel 1911. L’esposizione include anche esemplari dei mazzi Visconti di Modrone (Yale) e Brambilla (Brera), ricostruendo il contesto di un sofisticato gioco di corte basato sulla strategia e popolato dalle allegorie degli Arcani Maggiori: Amore, Morte, Fortuna, Tempo, Follia, il Matto, l’Imperatore, la Papessa e la Ruota della Fortuna.

L’evoluzione dei tarocchi: da gioco a simbolo

La mostra si articola in due sezioni: “Renaissance Symbols”, sulla storia dei tarocchi nel Rinascimento italiano, e “Modern Visions”, dedicata alle reinterpretazioni contemporanee.

Il direttore Colin B. Bailey ha sottolineato come l’esposizione offra nuove prospettive su un tema popolare attraverso una lente storico-artistica unica, frutto di anni di ricerca sulla genesi e diffusione dei tarocchi come forma d’arte e oggetto culturale.

Le carte esposte (1450-1480) sono tra le più antiche esistenti; 74 delle 78 originarie sono sopravvissute. Nel Rinascimento, il “gioco di tarocchi” era un passatempo di corte basato sulla destrezza, privo di valenza divinatoria. I mazzi, con quattro semi, furono arricchiti nel Quattrocento da 21 ‘tarocchi’ o carte trionfali (gli attuali Arcani Maggiori), rappresentanti allegorie rinascimentali. Solo tra il tardo Settecento e l’Ottocento, i tarocchi acquisirono una forte connotazione esoterica, associandosi a misticismo, occultismo e divinazione.

Il mazzo Visconti-Sforza e le visioni moderne

La Morgan Library & Museum, istituzione pubblica, custodisce collezioni di inestimabile valore. L’acquisto di parte delle carte Visconti-Sforza da J. P. Morgan nel 1911 fu cruciale per ricomporre un patrimonio disperso. La mostra dedica ampio spazio alla rinascita contemporanea dei tarocchi, presentando opere di artisti del XXI secolo come Elizabeth Colomba, Elijah Burgher, Kerstin Brätsch e Chris Ofili. Il celebre mazzo Rider-Waite-Smith, ideato da Arthur Edward Waite e illustrato da Pamela Colman Smith, è un riferimento per l’immaginario esoterico occidentale. Il percorso espositivo analizza le intersezioni tra arte storica e movimenti culturali moderni, dal revival occultista britannico al Surrealismo, fino alle reinterpretazioni degli anni Sessanta e Settanta, offrendo una panoramica sull’evoluzione di questa pratica.