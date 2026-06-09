L'attore turco Can Yaman sarà il protagonista della serata inaugurale della quarta edizione dell'Outdoor Film Festival, in programma dal 2 al 5 luglio 2026 nel suggestivo borgo di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. L'evento, diretto da Giuliano Squitieri, accoglierà Yaman come super ospite giovedì 2 luglio. L'attore sfilerà sul red carpet alle ore 19 per incontrare pubblico e fan, per poi salire sul palco principale alle 21 dove parteciperà a un panel speciale e riceverà il prestigioso Taurus Award. Questo riconoscimento giunge al termine di una stagione che lo ha visto protagonista del successo della serie 'Sandokan' su Rai1.

Crescita e protagonisti del festival

L'edizione 2026 del festival si distingue per un significativo incremento nel numero dei giovani giurati iscritti e per una crescente partecipazione alle masterclass dedicate al mondo del cinema e dell'audiovisivo. Giuliano Squitieri, direttore artistico, ha sottolineato l'importanza di questa partecipazione: «Le vere star dell'Outdoor Film Festival sono i giovani che ogni anno scelgono di partecipare. Sono loro il cuore e la ragione stessa di questo progetto». Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha commentato con entusiasmo: «Un'apertura prestigiosa per un festival che, anno dopo anno, continua a crescere diventando uno degli appuntamenti cinematografici e culturali più seguiti dell'estate italiana».

Opere in concorso e giurie di qualità

Tra i momenti più attesi del programma figura la masterclass di doppiaggio condotta da Mirko Cannella. Sono state inoltre annunciate le opere in concorso: per la sezione lungometraggi saranno presentati 'Afrodite' di Stefano Lorenzi, 'Mille Lune' di Carina Bini, 'My Turn' di Ge Zhang e 'The Origin of the World' di Rossella Inglese. La sezione cortometraggi internazionali vedrà in gara 'Coyotes' di Said Zagha, 'Marinella' di Giuseppe Arena, 'Final Scene' di Diego Kompel, 'Sharing is Caring' di Vincenzo Mauro, 'Le faremo sapere' di Beppe Tufarulo e 'Camera con Vista' di Mario Porfito. Le opere saranno valutate da due giurie di qualità: per i lungometraggi, la regista e attrice Michela Andreozzi, la giornalista Valentina Ariete e l'attrice Mariasole Di Maio; per i cortometraggi, la regista Roberta Torre, il creator Mattia Ferrari (Victor Laszlo 88) e il critico d'arte Luca Cantore D'Amore.

Organizzazione e regolamento

L'Outdoor Film Festival è organizzato dall'Associazione Culturale Soffermiamoci, con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri. La realizzazione è possibile grazie al contributo del Comune di San Valentino Torio e della Fondazione Banco di Napoli, con il supporto della Film Commission Regione Campania e il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno. Il festival prevede la partecipazione attiva di giovani giurati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che affiancano esperti del settore nella valutazione di film, serie TV e cortometraggi indipendenti. Al termine delle quattro giornate, le due giurie assegneranno il premio Taurus per le diverse categorie in concorso, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior attore e miglior attrice, sia per i lungometraggi che per i cortometraggi.

Le opere selezionate devono essere inviate entro il 10 marzo 2026 tramite la piattaforma FilmFreeway, rispettando specifici requisiti di durata: massimo 20 minuti per i cortometraggi e minimo 70 minuti per i lungometraggi. È inoltre richiesta la presenza di sottotitoli in italiano o inglese, a seconda della lingua originale dell'opera presentata.