La popstar Taylor Swift torna alle sue origini musicali con una nuova canzone originale, intitolata "I Knew It, I Knew You", creata per la colonna sonora di Toy Story 5. Il prossimo capitolo della celebre saga animata Disney Pixar è atteso nelle sale il 19 giugno. L'annuncio, molto atteso dai fan, è giunto dopo giorni di anticipazioni scandite da un conto alla rovescia che ha generato grande curiosità. Il brano, caratterizzato da sonorità country, rappresenta un omaggio sia ai personaggi iconici del film, in particolare a Jessie la cowgirl giocattolo, sia alle radici artistiche della cantante, profondamente legata alla musica country fin dalla sua giovinezza.

Swift ha condiviso l'entusiasmo per il progetto, dichiarando: “Lo sapevate! La mia nuova canzone originale, I Knew It, I Knew You, scritta per Disney e Pixar e per Toy Story 5, sarà vostra il 5 giugno. Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo cinque anni e ho guardato il primo Toy Story. Mi sono innamorata immediatamente di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue prime fasi di sviluppo, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dopo la proiezione”. La composizione e la produzione del brano hanno visto la collaborazione di Jack Antonoff, produttore vincitore di 13 Grammy Awards, che aveva già lavorato con Swift all’album "The Tortured Poets Department", pubblicato nel 2024.

Il ritorno al country e un sodalizio artistico consolidato

La scelta di un brano dalle chiare influenze country non è affatto casuale. La figura di Jessie, personaggio centrale in Toy Story 5, evoca l'immaginario western e costituisce un legame musicale e affettivo significativo per Taylor Swift. La cantante ha infatti espresso ai fan la sua "gioia di scrivere per personaggi amati fin dall’infanzia", sottolineando l'origine personale dell'ispirazione. Il ritorno alla collaborazione con Jack Antonoff evidenzia inoltre un sodalizio artistico consolidato tra i due, già protagonisti del successo dell’ultimo album della popstar, che ha segnato nuove tappe nella carriera internazionale di Swift.

La canzone sarà disponibile al pubblico il 5 giugno, in anticipo rispetto all’uscita del film nelle sale, e farà parte della colonna sonora ufficiale di Toy Story 5.

Questo conferma ancora una volta l’influenza di Swift nel panorama musicale, sia pop che country, e il suo profondo legame con il mondo del cinema e dell’animazione.

La saga di Toy Story e l'impatto di Disney Pixar

Toy Story si annovera tra le saghe animate di maggiore successo nella storia del cinema. Il primo film, distribuito nel 1995, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nella tecnica dell’animazione computerizzata, inaugurando una nuova era per Disney Pixar. Da quel momento, la serie ha ottenuto un enorme successo di pubblico e critica, trasformandosi in un autentico fenomeno culturale e creando un forte legame emotivo con intere generazioni di spettatori. Il personaggio di Jessie, introdotto per la prima volta in Toy Story 2, si è affermato come uno dei volti più iconici della saga, simbolo di forza, coraggio e spirito indipendente.

Ogni pellicola della serie ha dimostrato la capacità di rinnovarsi, mantenendo intatta la sua essenza nel raccontare temi universali come la crescita, l’amicizia e il passaggio del tempo attraverso le avventure dei giocattoli protagonisti. Si attende ora con grande curiosità di scoprire come la nuova canzone di Taylor Swift, concepita appositamente per Jessie e le sue avventure, contribuirà ad arricchire l'atmosfera di Toy Story 5.