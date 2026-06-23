Il Teatro Regio di Torino, con un bilancio 2025 positivo, conferma la ripresa con un riempimento dell'86%. Ha accolto 144.275 spettatori e generato 5,78 milioni di euro di incassi da biglietteria.

La stagione, caratterizzata da un cartellone equilibrato e artisti di alto profilo, ha visto la direzione impegnarsi nell'avvicinare nuovo pubblico e coinvolgere la cittadinanza. L'offerta è stata ampliata con iniziative collaterali e progetti educativi per scuole e giovani, registrando ampia partecipazione.

Il Regio: fulcro culturale di Torino

Il Teatro Regio di Torino si conferma pilastro culturale cittadino.

Fondato nel 1740, è una delle più importanti realtà nazionali per l'opera lirica e gli spettacoli musicali. Ha ospitato personalità internazionali e collaborato con enti di rilievo. Restauri e ammodernamenti hanno garantito elevati standard di accoglienza e qualità, consolidandone il riferimento per appassionati e nuove generazioni.

Architettonicamente, la sala è opera di Piero Gabetti e Aimaro Isola, progettata dopo l’incendio del 1936 e inaugurata nel 1973. Situato in piazza Castello, il teatro è riconoscibile per la sua facciata moderna e l'accogliente foyer.

Impegno e impatto sociale

Oltre a opere e concerti, il Teatro Regio dedica ai progetti di formazione culturale e musicale per bambini e ragazzi.

Attraverso matinée per le scuole, laboratori didattici e stagioni per giovani e famiglie, il teatro forma nuovo pubblico e sostiene l'educazione artistica, radicandosi nel tessuto sociale.

Il bilancio positivo riflette una strategia che unisce eccellenza artistica e rafforzamento del ruolo civico e partecipativo. Il Regio si conferma motore della cultura cittadina e modello di gestione virtuosa del patrimonio pubblico.