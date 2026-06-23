La scrittrice Teresa Ciabatti, finalista al Premio Strega 2026, ha rilasciato una dichiarazione per chiarire le recenti polemiche che hanno coinvolto alcuni partecipanti del prestigioso riconoscimento letterario italiano. L’episodio, oggetto di numerose speculazioni, si è verificato il 18 giugno durante un viaggio in van verso Bisceglie, in Puglia. Con Ciabatti erano presenti gli altri finalisti Matteo Nucci ed Elena Rui, oltre a un'operatrice del premio.

Secondo quanto precisato da Ciabatti, la discussione ha riguardato temi legati a Michela Murgia e al suo corpo.

La scrittrice ha sottolineato che, contrariamente a quanto diffuso, non si è trattato di un "litigio furioso", bensì di un "confronto diretto" tra "idee profondamente diverse". Michele Mari, coinvolto nella conversazione, si è in seguito scusato, affermando che non era sua intenzione ferirla. Ciabatti ha aggiunto di aver risposto nel contesto della situazione e di non essere responsabile della diffusione o dell'accuratezza delle informazioni trapelate ai media.

La posizione della Fondazione Bellonci e la classifica del Premio Strega

La Fondazione Bellonci, ente organizzatore del Premio Strega, è intervenuta per ribadire che il regolamento del concorso non prevede esclusioni a seguito di quanto accaduto.

Di conseguenza, Michele Mari rimane regolarmente in gara e parteciperà alla finale, fissata per l’8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma.

La classifica aggiornata vede Michele Mari in testa con 280 voti, seguito da Matteo Nucci con 242. Seguono Bianca Pitzorno con 195 voti, Teresa Ciabatti con 184, Alcide Pierantozzi con 170 ed Elena Rui con 163 voti.

Ciabatti ha voluto evidenziare come le divergenze di opinione siano rimaste circoscritte all’ambito del confronto tra autori, senza degenerare in ripercussioni personali durature. L’episodio riflette come il Premio Strega sia spesso teatro non solo di valutazioni letterarie, ma anche di momenti di schiettezza e tensione tra i partecipanti, specialmente nelle fasi conclusive della competizione.

Il Premio Strega: storia, regolamento e rilevanza culturale

Istituito nel 1947 su iniziativa di Maria e Goffredo Bellonci e dell’imprenditore Guido Alberti, il Premio Strega è riconosciuto come uno dei più significativi riconoscimenti letterari italiani. La Fondazione Bellonci, con sede a Roma, ne gestisce da sempre la selezione e l’organizzazione. La votazione è affidata alla giuria degli "Amici della domenica", composta da personalità del mondo della cultura e della letteratura.

Il regolamento del premio stabilisce chiaramente che non sono previste esclusioni dei candidati per ragioni estranee ai meriti letterari. Ogni forma di divergenza o confronto tra i concorrenti viene valutata nel rispetto dell’autonomia e delle opinioni individuali.

Lo Strega continua ad attrarre ogni anno un’ampia attenzione da parte dei media e del pubblico, mettendo in luce le opere, i profili degli scrittori e le dinamiche relazionali, spesso vivaci data la natura competitiva delle fasi finali. L’edizione 2026 si distingue per una competizione serrata tra autori di comprovata esperienza e nuovi talenti, sottolineando il valore del confronto aperto e civile come elemento centrale nella selezione del vincitore.