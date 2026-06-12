La mostra “Tesori dei Faraoni”, allestita alle Scuderie del Quirinale a Roma, ha concluso la sua permanenza con un successo straordinario, registrando oltre 400.000 visitatori. L’esposizione, inaugurata il 24 ottobre 2025 e prorogata fino al 14 giugno 2026, si è affermata come l’evento più longevo ospitato nella storica sede romana e rappresenta il primo progetto delle Scuderie a intraprendere un tour internazionale, varcando i confini nazionali.

Il percorso espositivo si sposterà negli Stati Uniti, con due tappe prestigiose: dal 1° agosto 2026 al 31 gennaio 2027 sarà al de Young Museum di San Francisco, e successivamente, dal 14 marzo al 19 settembre 2027, al Kimbell Art Museum di Fort Worth, in Texas.

Questo tour oltreoceano conferma il forte profilo internazionale dell'iniziativa culturale.

L’esposizione ha presentato 130 capolavori dell’arte dell’Antico Egitto, provenienti dal Museo del Cairo e dal Museo di Luxor. Molte di queste opere sono state visibili per la prima volta fuori dall’Egitto, offrendo al pubblico un’opportunità unica. Tra i reperti di spicco figurano la maschera funeraria d’oro di Amenemope e il sarcofago di Thuya. L’allestimento era articolato in sei sezioni tematiche, che spaziavano dal potere regale alle complesse pratiche funerarie, includendo anche oggetti dalle recenti scoperte nel villaggio degli operai di Amenhotep, nella Valle dei Re. La mostra è stata curata da Tarek El Awady, ex direttore del Museo Egizio del Cairo, con la collaborazione scientifica del Museo Egizio di Torino e il sostegno di importanti enti quali il Ministero della Cultura, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero del Turismo e delle Antichità dell’Egitto e la Regione Lazio.

Un successo di pubblico e didattico

L'affluenza ha superato ogni aspettativa, con il 60% dei visitatori proveniente da Roma e dal Lazio, e il restante 40% dal resto d’Italia e dall’estero. Particolarmente significativo è stato il riscontro tra i giovani: circa 60.000 studenti hanno partecipato, di cui oltre 40.000 delle scuole primarie. Inoltre, il 20% del pubblico non scolastico aveva meno di 30 anni. Il programma didattico ha incluso la realizzazione di 3.000 visite guidate di gruppo e 600 laboratori, evidenziando l’impegno nella divulgazione del patrimonio egizio alle nuove generazioni.

Fabio Tagliaferri, presidente di Ales, ha annunciato che dal 15 giugno sarà disponibile un Virtual Tour della mostra sui siti web di Ales e delle Scuderie del Quirinale.

Questa iniziativa digitale estenderà la fruizione anche alle mostre “Barocco globale” e “Napoli Ottocento”. Simone Todorow, amministratore delegato di MondoMostre, ha descritto l’approdo della rassegna negli Stati Uniti come “il coronamento di un’operazione culturale internazionale” co-prodotta con il Ministero del Turismo e delle Antichità dell’Egitto, il Consiglio Supremo delle Antichità e Ales, esprimendo l’auspicio che il tour prosegua con ulteriori tappe.

Le tappe americane e il futuro delle Scuderie

La mostra “Tesori dei Faraoni” non solo ha offerto una vetrina eccezionale per il patrimonio egizio, ma ha anche segnato una pietra miliare nella storia delle Scuderie del Quirinale, consolidandone il ruolo di polo d’eccellenza per esposizioni internazionali.

Il trasferimento negli Stati Uniti è stato reso possibile grazie alla collaborazione e al consenso delle autorità egiziane, che raramente hanno autorizzato prestiti di tale portata; l’ultima occasione simile risale alla mostra del 2002-2003 a Palazzo Grassi a Venezia.

Il de Young Museum di San Francisco è rinomato per le sue collezioni internazionali e come punto di riferimento per l’arte antica e moderna negli Stati Uniti occidentali. La tappa successiva, il Kimbell Art Museum di Fort Worth, è una delle principali istituzioni museali americane, celebre anche per i suoi edifici progettati da Louis I. Kahn (1972) e Renzo Piano (2013). Queste sedi permetteranno a un vasto pubblico di studiosi e appassionati statunitensi di ammirare reperti che coprono oltre tre millenni di civiltà faraonica.

Mentre “Tesori dei Faraoni” si prepara ad arricchire la circuitazione internazionale delle collezioni egiziane, le Scuderie del Quirinale hanno già annunciato per l’autunno una grande esposizione dedicata a Pontormo, importante pittore manierista fiorentino. Questa programmazione conferma il ruolo del polo romano tra i protagonisti del panorama culturale europeo, affiancando all’offerta espositiva in presenza l’accesso virtuale alle principali mostre recentemente concluse, a partire dal 15 giugno, per un pubblico sempre più ampio.