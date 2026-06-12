Dalle Scuderie del Quirinale la mostra “Tesori dei Faraoni” si prepara a varcare l’Atlantico e a volare negli Stati Uniti, con tappe a San Francisco e Fort Worth, in Texas, diventando la prima esposizione del polo culturale romano a uscire dai confini nazionali.

Un successo record e la nuova vita digitale della mostra

Forte di un’affluenza straordinaria — oltre 400.000 visitatori dall’inaugurazione del 24 ottobre e una proroga fino al 14 giugno — la mostra prodotta da Ales, società in house del Ministero della Cultura, insieme a MondoMostre e in collaborazione con il Supreme Council of Antiquities of Egypt, si prepara a una nuova fase.

L’obiettivo, come spiegato dal presidente di Ales Fabio Tagliaferri, è quello di "dare un’eternità all’immenso lavoro che c’è dietro di essa", attraverso la realizzazione di un Virtual Tour che sarà disponibile dal 15 giugno sui siti delle Scuderie e di Ales. Un percorso digitale che renderà l’esperienza accessibile a studenti e appassionati anche dopo la chiusura fisica dell’esposizione.

La stessa modalità di fruizione sarà estesa anche ad altre due mostre del polo romano, “Barocco globale” e “Napoli Ottocento”, confermando la volontà di ampliare l’accessibilità del patrimonio culturale.

La rassegna egizia si è distinta anche per la forte partecipazione del pubblico più giovane: circa 60.000 studenti e studentesse hanno visitato la mostra, di cui oltre 40.000 provenienti dalle scuole primarie.

Inoltre, il 20% dei visitatori under 30 ha confermato il forte richiamo dell’esposizione verso le nuove generazioni. Nel complesso, il 60% del pubblico è arrivato da Roma e dal Lazio, mentre il restante 40% da altre regioni italiane e dall’estero.

"In questi mesi abbiamo avuto 3000 gruppi e ben 600 laboratori didattici, che sono stati un vero successo", ha spiegato Matteo Lafranconi, direttore delle Scuderie del Quirinale, sottolineando anche la collaborazione scientifica con il Museo Egizio di Torino. Per il futuro, le Scuderie si preparano a cambiare registro con una mostra dedicata a Jacopo Carucci detto Pontormo, protagonista del manierismo.

Il tour internazionale e il valore culturale del progetto

La vita della mostra continuerà dunque negli Stati Uniti: al de Young Museum di San Francisco sarà visitabile dal primo agosto fino al 31 gennaio 2027, mentre al Kimbell Art Museum di Fort Worth debutterà il 14 marzo 2027, restando aperta fino al 19 settembre.

Entrambe le istituzioni sono considerate tra le più prestigiose negli Stati Uniti, con il Kimbell ospitato in un edificio progettato da Louis I. Kahn e in un padiglione firmato da Renzo Piano.

"L’arrivo sul suolo americano della mostra rappresenta il coronamento di una complessa e ambiziosa operazione culturale internazionale", ha dichiarato Simone Todorow, amministratore delegato di MondoMostre, sottolineando la collaborazione tra istituzioni italiane ed egiziane.

"L’auspicio è che il tour possa proseguire anche oltre la prevista seconda tappa in Texas", ha aggiunto.

La mostra, curata da Tarek El Awady e composta da circa 130 capolavori dell’Antico Egitto, tra cui la maschera funeraria d’oro di Amenemope e il sarcofago di Thuya, è prodotta da Ales – Arte Lavoro e Servizi del MiC con MondoMostre e sostenuta dai Ministeri degli Esteri, della Cultura e del Turismo egiziani, oltre che dalla Regione Lazio.