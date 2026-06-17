A Firenze, presso gli spazi Motel della Manifattura Tabacchi, è stata inaugurata l'installazione interattiva "Nature healing". L'evento, promosso dal brand americano Teva – noto per i suoi sandali outdoor e presente a Pitti Uomo 110 con la collezione primavera/estate 2027 – introduce la partnership con Nextones. Quest'ultimo è il festival di elettronica e arti performative che si svolge annualmente in Val d’Ossola, presso il Tones Teatro Natura, una cava dismessa riconvertita in teatro immerso nella roccia. Teva intende valorizzare il potenziale rigenerativo e curativo dell'immersione nella natura, organizzando a luglio camminate in natura e laboratori interattivi su pratiche outdoor, benessere naturale e creatività.

L'obiettivo è favorire un temporaneo distacco dalle dinamiche urbane, riscoprendo pratiche spesso trascurate. L'installazione fiorentina è stata realizzata in collaborazione con Souplesse, collettivo romano che unisce hiking, musica elettronica e produzione video.

Nextones: natura e sperimentazione artistica

Il festival Nextones si afferma in Val d’Ossola come evento multidisciplinare, focalizzato su musica elettronica, arti performative e la valorizzazione del paesaggio alpino. Si tiene annualmente al Tones Teatro Natura, polo culturale che ospita concerti, live, DJ set, performance, installazioni visive e workshop. Teva è un partner ricorrente, rafforzando un sodalizio basato sulla promozione di uno stile di vita attivo e in armonia con l'ambiente.

L'edizione precedente ha incluso hiking tematici, talk, workshop e performance live, tra cui "Codex Viridis" di Sara Berts. Il festival si configura come un punto di incontro e condivisione tra pubblico e artisti, attirando un'audience sensibile al paesaggio, alle nuove tendenze musicali e alle pratiche di benessere all’aria aperta. L'iniziativa, connessa alle tematiche ambientali, mira a generare momenti di profonda connessione tra i partecipanti, la natura circostante e le espressioni artistiche contemporanee.

Firenze, Pitti Uomo e il contributo di Souplesse

La scelta di Firenze per il lancio della partnership tra Teva e Nextones permette di inserire il progetto nel contesto di Pitti Uomo 110, appuntamento internazionale di spicco per la moda e la ricerca di nuove tendenze.

La Manifattura Tabacchi, riconvertita in polo creativo cittadino, offre uno degli scenari più dinamici per ospitare installazioni ed eventi legati all'arte contemporanea e al design.

L'installazione "Nature healing" è frutto della collaborazione con Souplesse, collettivo romano riconosciuto per la varietà dei suoi interventi culturali, che spaziano dalle produzioni musicali elettroniche ai progetti visivi. Questa sinergia tra arte, outdoor e benessere, promossa dall'evento fiorentino, rispecchia l'approccio interdisciplinare che definisce sia la filosofia di Nextones sia le direzioni espositive delle recenti edizioni di Pitti Uomo.