I The Lumineers, acclamata band folk-rock statunitense guidata dai carismatici Wesley Schultz e Jeremiah Fraites, si apprestano a vivere un momento culminante della loro carriera. Il gruppo è pronto a salire sul prestigioso palco dell’Arena di Verona per un concerto estremamente atteso, che rappresenta l’unica e imperdibile data italiana del loro tour globale. Questo evento, ospitato in uno dei luoghi più iconici e suggestivi della musica dal vivo a livello mondiale, segna un traguardo significativo per la formazione, che ha visto il proprio sogno di esibirsi in questo storico anfiteatro rimandato più volte a causa di ostacoli imprevisti, inclusa la pandemia.

Jeremiah Fraites, batterista e co-fondatore della band, ha condiviso le sue profonde emozioni e le sue riflessioni in vista di questa imminente esibizione, evidenziando quanto sia particolarmente significativo per i The Lumineers potersi finalmente esibire in Italia, un paese che per lui è diventato casa, avendovi vissuto per sei anni e avendo ottenuto la cittadinanza italiana.

L'Autenticità come Pilastro Artistico

Fraites ha enfaticamente evidenziato come l’autenticità rappresenti un valore cardinale e inalienabile per i The Lumineers. La band ha, infatti, saputo costruire il proprio solido successo non inseguendo mode passeggere, effimere tendenze o le mutevoli logiche degli algoritmi dei social media, ma piuttosto puntando su una proposta musicale genuina e riconoscibile.

Secondo il musicista, questa sincerità artistica è una scelta consapevole che, nel lungo periodo, ripaga ampiamente, permettendo di forgiare un legame profondo e duraturo con il proprio pubblico. Il processo creativo della band, sorprendentemente rimasto invariato dopo oltre vent’anni di una carriera costellata di successi, si fonda sulla stretta e consolidata collaborazione tra Fraites e Schultz, una sinergia che persiste nonostante la distanza geografica che talvolta li separa. Le composizioni dei The Lumineers si distinguono per una marcata componente narrativa, una capacità intrinseca di dare vita a personaggi vividi e a storie toccanti in pochi, intensi minuti di musica, trasformando ogni brano in un piccolo affresco emotivo.

Emozione e Impegno sul Palco Veronese

L’attesissima esibizione all’Arena di Verona si prospetta come un’occasione irripetibile per i The Lumineers, un momento in cui la band ambisce a trasformare un palcoscenico così imponente e vasto in un’esperienza intima e profondamente personale per ogni spettatore. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza musicale intensa e indimenticabile, capace di lasciare un segno duraturo. Fraites ha specificato come alcuni brani, come l’evocativa “Brightside”, siano destinati ad assumere una dimensione quasi surreale e magica in un contesto così storicamente e artisticamente suggestivo. Oltre alla loro innegabile maestria musicale, i The Lumineers si distinguono anche per un profondo impegno sociale: un gesto concreto di responsabilità si traduce nella devoluzione di una parte del ricavato da ogni biglietto venduto a sostegno di importanti iniziative ambientali e umanitarie.

La band, che vanta nel suo palmarès due prestigiose nomination ai Grammy Awards e ha conquistato milioni di ascoltatori in tutto il mondo con successi globali come “Ho Hey” e “Ophelia”, dimostra così di saper coniugare con coerenza una fervente passione artistica a una tangibile responsabilità sociale.

La Vita Italiana e la Posizione Politica degli Artisti

Jeremiah Fraites, che ha ormai acquisito la cittadinanza italiana e risiede stabilmente a Torino, ha condiviso come la sua esperienza di vita in Italia abbia profondamente influenzato la sua prospettiva su aspetti fondamentali come la percezione del tempo, l’approccio alla musica e persino il rito quotidiano del caffè. Riguardo al delicato tema dell’impegno politico degli artisti, Fraites ha espresso una visione equilibrata, sostenendo che ogni individuo debba sentirsi pienamente libero di scegliere se e come esporsi su questioni sociali o politiche, citando come esempio la posizione di Bruce Springsteen.

Per i The Lumineers, tuttavia, la priorità assoluta rimane saldamente ancorata alla musica: la creazione e la scrittura di nuove canzoni continuano a rappresentare, ancora oggi, il momento più puro e gratificante dell’intera loro carriera artistica, la vera essenza del loro percorso.