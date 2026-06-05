Oltre quattrocento persone prenderanno parte domenica 7 giugno, a partire dalle ore 16, alla grande parata urbana “The School of Narrative Dance, L’Aquila”, un progetto ideato dall’artista Marinella Senatore e curato da Chiara Bertini. L'iniziativa, realizzata dal Maxxi L’Aquila e finanziata dal Comune dell’Aquila nell’ambito del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, si configura come l'evento centrale della giornata, coinvolgendo attivamente una vasta rete di gruppi e associazioni cittadine.

La parata avrà inizio dal Maxxi L’Aquila e dalla piazza antistante, per poi snodarsi lungo l'asse principale del centro storico.

Il percorso attraverserà punti nevralgici della città, toccando la Fontana Luminosa, piazza Duomo, la Villa comunale e piazza della Memoria, fino a culminare nel piazzale della Basilica di Collemaggio.

Lungo questo suggestivo itinerario urbano, si alterneranno numerose performance di carattere comunitario, artistico, sportivo e musicale, animando strade, cortili, portici e piazze. I protagonisti di questa manifestazione sono i partecipanti ai workshop svoltisi nei mesi precedenti, a cui si uniscono oltre cinquanta associazioni che hanno risposto all'appello pubblico di Marinella Senatore. Tra queste figurano gruppi di promozione sociale e volontariato, realtà sportive, gruppi di sordi segnanti, ricamatrici, squadre dilettantistiche, skater, cori, scuole di danza, arti marziali, majorette, gruppi storici, band ed ensemble musicali.

Fondamentale è anche la partecipazione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, del Conservatorio “Alfredo Casella” e del Centro Sperimentale di Cinematografia.

L'evento come motore di partecipazione e rinascita

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha evidenziato come questa iniziativa “trasformi la città in uno spazio aperto di partecipazione collettiva, in cui la comunità diventa protagonista attraverso arte, movimento, musica e condivisione”. Un'eco significativa arriva anche dalla presidente della Fondazione Maxxi, Emanuela Bruni, che ha sottolineato il profondo legame tra l’arrivo di questo progetto in città e il “percorso di ricostruzione culturale e sociale della comunità dopo il sisma del 2009”.

Il progetto si inserisce pienamente nella programmazione artistica del Maxxi L’Aquila, coordinata da Giulia Ferracci, che ha presenziato alla presentazione dell'iniziativa.

In concomitanza con la parata urbana, è stato allestito un approfondimento espositivo nella Project Room del Maxxi L’Aquila, visitabile dal 7 giugno al 13 settembre. L’esposizione offre una panoramica sul progetto, raccogliendo disegni, acquerelli, fotografie d’archivio, opere della Collezione Maxxi, una mappa dei trenta Paesi che hanno già ospitato “The School of Narrative Dance” e il video-documentario “Ongoing Documentary” che ne ripercorre le tappe internazionali. Con questa iniziativa, il Maxxi L’Aquila consolida ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento culturale e contemporaneo per la città e per l'intero territorio abruzzese.

Il Maxxi L'Aquila e la visione di Marinella Senatore

Il Maxxi L’Aquila, sede distaccata del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, è stato inaugurato nel 2021 all’interno dello storico Palazzo Ardinghelli, restaurato meticolosamente dopo il sisma del 2009. Il museo ospita una collezione permanente di arte contemporanea e propone un ricco calendario di mostre, eventi e progetti partecipativi. Tra questi, “The School of Narrative Dance” si distingue come un format ideato da Marinella Senatore nel 2013, concepito come una piattaforma artistica inclusiva. Il suo obiettivo è valorizzare la narrazione collettiva attraverso diverse forme di linguaggio espressivo, dalla danza al racconto orale, dalla musica all’arte visiva.

Fin dalla sua creazione, “The School of Narrative Dance” ha toccato numerose città italiane e trenta Paesi nel mondo, promuovendo il coinvolgimento attivo delle comunità in contesti urbani e istituzionali. L’edizione aquilana si lega in modo significativo al percorso di rinascita culturale della città, offrendo ai cittadini uno strumento dinamico di partecipazione agli spazi pubblici e alla vita collettiva. Il coinvolgimento del Comune, delle istituzioni culturali e delle numerose associazioni testimonia il crescente impatto del museo nella vita culturale locale e nazionale.