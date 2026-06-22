Il Teatro Grande di Pompei ha ospitato una nuova e intensa interpretazione de Le Baccanti di Euripide, firmata dal celebre regista Theodoros Terzopoulos. L'allestimento, parte del prestigioso Pompei Theatrum Mundi 2026, è andato in scena il 21 giugno, segnando un appuntamento di rilievo per la stagione culturale del sito archeologico. Terzopoulos, riconosciuto come una delle voci più autorevoli nel panorama europeo della regia, ha saputo infondere nuova vita al testo classico, esaltando il vitalismo estremo e la tensione tragica degli antichi, rendendo la classicità sorprendentemente attuale e vibrante.

Il Teatro Attis, compagnia fondata dallo stesso Terzopoulos, ha dato vita a uno spettacolo di notevole impatto corporeo. Le interpreti, tutte donne, hanno animato la tragedia con una straordinaria fisicità e potenza corale, proponendo una rilettura profonda del dramma del dio Dioniso e del tragico destino di Penteo. Questo conflitto centrale, nel racconto euripideo, mette in scena l'eterna opposizione tra istinto e ragione, tra il vitalismo sfrenato e la necessità della regola. Terzopoulos ha sottolineato come, nella sua visione, «il respiro del coro diventa il respiro degli spettatori», evidenziando inoltre che in Italia «il rapporto con il tragico è ancora aperto, non si è mai concluso». Il Pompei Theatrum Mundi si conferma così un crocevia fondamentale tra passato e presente, dove la memoria del mito incontra le urgenze del contemporaneo, e il successo de Le Baccanti di Terzopoulos ne è un esempio lampante.

Il Teatro Grande e la scena internazionale

Il Teatro Grande di Pompei, cornice d'eccezione per questo allestimento, è un'autentica eccellenza architettonica dell'area vesuviana. Edificato intorno al II secolo a.C., accoglie annualmente una ricca stagione teatrale che attira nomi di spicco del panorama mondiale. Il progetto Pompei Theatrum Mundi, sotto la direzione artistica di Roberto Andò e frutto della collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e la Fondazione Campania dei Festival, mira a valorizzare i siti antichi attraverso produzioni di ricerca. La rassegna ha già ospitato opere di illustri autori e registi come Peter Brook, Declan Donnellan e lo stesso Theodoros Terzopoulos. L'elevato interesse di pubblico e critica è testimoniato dai biglietti, che spesso registrano il tutto esaurito in pochi giorni.

L'ambiente suggestivo degli scavi pompeiani contribuisce in modo significativo al successo di ogni rappresentazione, fornendo uno spazio scenico unico che amplifica emozioni e riflessioni. L'edizione 2026 della rassegna rafforza la vocazione del Teatro Grande come polo di produzione culturale internazionale, realizzando pienamente la sua missione di riattivare l'antico come fucina per il dibattito contemporaneo.

Theodoros Terzopoulos e la rilettura del mito

Theodoros Terzopoulos, regista greco e fondatore del Teatro Attis ad Atene, è rinomato per la sua profonda e personale indagine sul teatro tragico, approcciato con un metodo che integra aspetti fisici, corali e antropologici. Negli ultimi decenni, le sue produzioni hanno calcato i palcoscenici dei più importanti festival internazionali, da Avignone a Edimburgo.

Il suo lavoro si è sempre distinto per la straordinaria capacità di porre gli attori al centro dell'azione, trasformandoli in potenti veicoli di energia scenica. Per Terzopoulos, Le Baccanti rappresentano uno dei vertici del suo percorso artistico, come dimostrano i numerosi allestimenti presentati dal 2002 a oggi, spesso rinnovati nella composizione del cast e nelle scelte stilistiche. La sua regia, attenta al delicato rapporto tra corpo e parola, insiste sul tema del sacrificio e sulla funzione maieutica del teatro, riconoscendo nel mito dionisiaco una chiave interpretativa di valore universale.

Oltre agli spettacoli, Pompei offre oggi percorsi museali e di visita che creano un legame diretto tra le rappresentazioni teatrali e il ricco patrimonio archeologico.

Questo approccio integrato propone ai visitatori una dimensione completa di spettacolo, storia e arte antica. L'affluenza agli eventi teatrali, in costante crescita di stagione in stagione, rafforza ulteriormente il ruolo della rassegna come punto di riferimento imprescindibile per la scena culturale internazionale.