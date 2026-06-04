Il 28 agosto verrà pubblicato Timeless, l'album postumo di Prince contenente dieci registrazioni rare e inedite dal suo leggendario archivio. È il primo progetto discografico a coprire l'intera carriera dell'artista, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016. Questa raccolta rivela l'evoluzione e la coerenza stilistica di uno dei maggiori innovatori musicali.

Il disco include dieci brani che spaziano dagli esordi di Prince come giovane talento a Minneapolis fino alle sue ultime performance dal vivo. Sottolinea la curiosità e l'ambizione creativa di Prince per quasi quarant'anni, offrendo uno sguardo inedito sul suo percorso.

Contemporaneamente all'annuncio di Timeless, è stato pubblicato il singolo "Stone", un brano del 1995 (scritto da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even) già considerato per l'album Emancipation del 1996.

Un'antologia di quarant'anni di carriera

Timeless propone tracce che vanno da una registrazione domestica del 1977 ("I Am You", risalente all'epoca del debutto For You) a esibizioni live del tour Piano & A Microphone tra febbraio e aprile 2016 (la versione dal vivo di "How Come U Don’t Call Me Anymore?", un classico amato dai fan). Tra i brani salienti: la versione originale di "Tick, Tick, Bang" (1981, poi su Graffiti Bridge 1990) e l'inedito "I Wonder" (anni Ottanta, considerato per Crystal Ball).

Altri brani di rilievo includono "Calabama" (2003, presentato a Paisley Park 2024), "Heaven" (1985), "With This Tear" (1991, già interpretata da Celine Dion), "The Guilty Ones" (2007, versi in 21 Nights), e "Bestest Friend" (2012). Questi brani evidenziano le fasi artistiche del genio di Minneapolis. Il progetto è stato masterizzato da Chris James, collaboratore degli ultimi album di Prince.

La celebrazione dell'eredità di Prince a Minneapolis

L'uscita di Timeless sarà anticipata da sessioni d'ascolto esclusive durante il Prince Celebration 2026, evento in programma dal 3 al 7 giugno tra Paisley Park e il centro di Minneapolis, giunto al suo decimo anniversario. L'iniziativa offrirà anteprime, presentazioni d'archivio e incontri con i collaboratori, approfondendo le nuove registrazioni e le loro storie.

Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha proclamato il 1°-7 giugno 2026 “Prince Celebration Week”, riconoscendo l'impatto di Prince sulla cultura e l'identità globale della città.

Il 6 giugno, lo skyline di Minneapolis si illuminerà di viola, omaggio all'artista che portò la città sulla scena mondiale. Timeless segue la pubblicazione di "With This Tear" lo scorso aprile (decimo anniversario della scomparsa di Prince), offrendo ai fan ulteriore materiale inedito. L'album sarà disponibile in CD, vinile e digitale, consolidando l'eredità discografica.