L'estate 2026 su tivùsat (canale 49) con Mezzo propone una ricca programmazione internazionale di jazz, classica, opera e danza. Dal 9 luglio, un'ampia vetrina sui principali festival e interpreti musicali mondiali.

L'apertura è dedicata al jazz internazionale, con una rassegna che include i prestigiosi festival di Granada, Montreal, Vienna, Stoccarda e Ljubljana, offrendo al pubblico italiano una panoramica sulla scena contemporanea.

Eventi di musica classica e anniversari

La sezione di musica classica celebra il duecentocinquantesimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, con "Nixon in China" di John Adams e "Another Look at Harmony" di Philip Glass, quest'ultima in prima assoluta televisiva.

Il 14 agosto, un omaggio è riservato a Sergiu Celibidache, leggendario direttore romeno.

Protagonista il pianista russo Evgeny Kissin, con due serate dal Klavier-Festival Ruhr e Musikverein di Vienna. Tre programmi sono dedicati al violinista Gustavo Dudamel, alla guida dell'Orchestre de l’Opéra de Paris, della Simón Bolívar Symphony Orchestra e dei Berliner Philharmoniker. La classica si conclude con il ciclo integrale delle sei Sinfonie di Carl Nielsen, dirette da Fabio Luisi con la Danish National Symphony Orchestra.

Grandi produzioni liriche e appuntamenti con la danza

Il mese di agosto è dedicato alla lirica, con Giuseppe Verdi ("Un ballo in maschera", "I Lombardi alla prima crociata", "Requiem") e Gaetano Donizetti ("Lucrezia Borgia", "La Fille du régiment").

L'evento operistico più atteso è la trasmissione integrale della Tetralogia di Richard Wagner, che comprende "Das Rheingold", "Die Walküre", "Siegfried" e "Götterdämmerung", un'offerta completa per gli appassionati.

La danza propone produzioni dei coreografi Akram Khan (English National Ballet) e Christian Spuck (Gauthier Dance Company, Ballett Zürich), esplorando molteplici linguaggi coreutici.

Spazio ai giovani interpreti

Il palinsesto estivo si chiude con le serate dedicate ai New Talents, uno spazio volto a promuovere le giovani generazioni di musicisti e interpreti, sottolineando l'impegno del canale per innovazione e ricambio generazionale nel panorama musicale.

Mezzo, canale tematico per la musica colta, è noto per l'alta qualità delle riprese di concerti, spettacoli e opere.

Offrendo una panoramica privilegiata su grandi eventi di jazz, classica, lirica e danza, si conferma punto di riferimento per appassionati e nuovi pubblici che desiderano accedere in chiaro a contenuti di pregio.