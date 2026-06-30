Dal 18 al 20 settembre 2026, Verona ospiterà la 24ª edizione del Tocatì, festival giochi di strada, con l'Irlanda paese ospite. L'evento, a ingresso gratuito e nel quartiere Veronetta, è promosso dall'Associazione Giochi Antichi con il Comune di Verona, sostenuto da Regione Veneto e Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. Partner: Consolato Generale d’Irlanda, Turismo Irlandese, Gaelic Games Europe.

Il programma include musiche, danze tradizionali irlandesi e pratiche ludiche del patrimonio culturale irlandese.

Saranno offerti laboratori di danza, cucina e giochi da pub irlandesi, per scoprire antichi passatempi. Tra le attività sportive, spiccano Gaelic Football, Hurling, Camogie e Rounders. Il pubblico assisterà anche a dimostrazioni di artigianato tipico: costruzione imbarcazioni Currach e muretti a secco, espressioni della cultura irlandese. Valeria Mantovan, assessora alla Cultura del Veneto, ha commentato: “Tocatì rende il patrimonio culturale immateriale qualcosa di vivo, condiviso e costruisce ponti tra generazioni, comunità e culture diverse, in linea con i valori dell’Unesco”.

Il Tocatì e il gioco tradizionale

Nato nel 2003, il Tocatì è tra i principali festival europei per la valorizzazione dei giochi.

Ha ospitato delegazioni da numerosi paesi, promuovendo il patrimonio ludico immateriale. La presenza dell'Irlanda nel 2026 evidenzia uno scambio interculturale di attività ludiche, tradizioni musicali e artigianali, contribuendo a conservazione e diffusione delle pratiche popolari.

Oltre al gioco, il Tocatì offre incontri, conferenze e attività didattiche su educazione ai giochi di strada e valori per le generazioni future. Istituzioni e comunità locale trasformano Veronetta in un grande spazio di festa e condivisione. Il festival ha ottenuto riconoscimenti europei, anche grazie all’impegno nella candidatura delle pratiche ludiche al patrimonio immateriale sostenuta dall’Unesco.

Collaborazioni e impatto territoriale

L’edizione 2026 del Tocatì si realizza grazie alla collaborazione tra associazioni, enti pubblici e rappresentanze culturali. L’Associazione Giochi Antichi tutela e trasmette pratiche ludiche tradizionali. Il supporto di Comune di Verona, Regione Veneto e Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale conferma il valore. Il coinvolgimento di Consolato Generale d’Irlanda e associazioni culturali irlandesi permette di presentare, a Verona, attività rappresentative della cultura ospite, favorendo dialogo e scambio.

Negli ultimi anni, il festival ha attratto decine di migliaia di visitatori, contribuendo all’animazione di Veronetta e alla valorizzazione turistica e culturale della città.