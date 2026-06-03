Odissea, il film di Christopher Nolan, si preannuncia come uno degli eventi cinematografici centrali dell'estate. Adattamento del capolavoro di Omero, vanta un cast che include Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya e Lupita Nyong'o. La pellicola, distribuita da Universal Pictures, arriverà nelle sale italiane il 16 luglio. Con un budget di circa 250 milioni di dollari, il progetto è stato girato in sei Paesi, tra cui l'Italia, utilizzando cineprese IMAX e pellicola 70mm.

Christopher Nolan, regista e produttore, ha definito Odissea una “storia colossale” e “una sfida entusiasmante”.

Matt Damon ha descritto il film come “il più grande e ambizioso” della sua carriera. Zendaya ha elogiato la capacità di Nolan di unire “ampio respiro, azione e fantasia” con “sentimento, umanità e profondità”. Tom Holland ha affermato che il film mostra Nolan “al suo meglio”, mentre Robert Pattinson lo ha definito “la storia perfetta per Chris” ed è entusiasta di vederlo.

Produzione, dibattiti e impatto culturale

Odissea unisce tecnologia all'avanguardia e narrazione epica. Le riprese hanno toccato paesaggi suggestivi del Mediterraneo e località internazionali. L'uso di cineprese IMAX sottolinea la volontà di Nolan di offrire uno spettacolo visivo imponente e immersivo. Il budget ha permesso un cast diversificato, capace di infondere sensibilità contemporanee nel mito classico.

Il film ha suscitato discussioni, come quella relativa al casting di Lupita Nyong'o nel ruolo di Elena di Troia. L'attrice ha risposto che “questa è una storia mitologica. Il nostro cast è rappresentativo del mondo”, sostenendo la scelta inclusiva del regista. Critiche ai dialoghi del trailer, ritenuti non sempre fedeli al periodo storico. L'adattamento di Odissea, nel panorama delle trasposizioni mitologiche moderne, mira a restituire la complessità e il fascino dell'opera di Omero, concentrandosi sul viaggio di Odisseo e il suo ritorno a Itaca. L'enfasi sui ruoli femminili suggerisce una rilettura attuale. Il film è un punto di riferimento per innovazione tecnologica e impatto. L'uscita internazionale è prevista per il 17 luglio.