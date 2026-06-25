Nella suggestiva cornice di Fano, il Passaggi Festival ha celebrato la sua terza giornata, il 25 giugno 2026, con un evento di grande risonanza: l'assegnazione del Premio giornalistico Passaggi a Tonia Mastrobuoni. La giornalista, una delle firme più autorevoli e riconosciute del panorama mediatico italiano, è stata la protagonista di un incontro pubblico tenutosi presso la storica Chiesa di San Francesco, dove ha ricevuto l'importante riconoscimento. La cerimonia si è svolta nell'ambito di una manifestazione che continua ad attrarre numerosi autori e protagonisti di spicco della cultura nazionale.

L'appuntamento con Tonia Mastrobuoni ha rappresentato uno dei momenti più attesi e significativi dell'undicesima edizione del Passaggi Festival, un evento culturale di riferimento interamente dedicato alla saggistica e al confronto tra intellettuali, scrittori e giornalisti. Durante la premiazione, la giornalista ha ribadito con forza l'importanza cruciale del ruolo del giornalista nell'era contemporanea, definendolo fondamentale per raccontare la complessità del presente, e ha altresì sottolineato l'ineludibile valore della libertà di stampa come pilastro democratico.

Il Passaggi Festival: un faro per la saggistica e il dibattito

Il Passaggi Festival, che si tiene annualmente nella città marchigiana di Fano, si distingue per la sua profonda attenzione alla saggistica e ai grandi temi che delineano la contemporaneità.

L'evento riunisce ogni anno un vasto pubblico di autori rinomati, ricercatori, giornalisti e intellettuali, proponendo un calendario ricco e variegato di incontri pubblici, presentazioni di libri e tavole rotonde. La manifestazione, attiva con successo dal 2013, si è affermata come un punto di riferimento imprescindibile per studiosi, appassionati e cittadini, offrendo in ogni edizione numerose iniziative culturali che animano il centro storico della città, con particolare enfasi su luoghi simbolici come la Chiesa di San Francesco, spesso epicentro di molti appuntamenti di rilievo.

Fano: crocevia di cultura e idee grazie al festival

Fano, città marchigiana dalla ricca e lunga tradizione culturale, accoglie il Passaggi Festival con l'obiettivo primario di favorire il dialogo tra discipline e generazioni.

Nel corso degli anni, la rassegna ha contribuito in modo significativo a consolidare la vocazione della città come luogo privilegiato di incontro tra idee e saperi, creando preziose occasioni di confronto e arricchimento reciproco. Questo avviene anche attraverso l'attribuzione di premi prestigiosi a figure centrali dell'informazione e della cultura. Tra i luoghi che ospitano gli eventi del festival, spicca la maestosa Chiesa di San Francesco: risalente al periodo medievale, essa rappresenta uno dei monumenti più antichi e suggestivi dell'Adriatico, fungendo regolarmente da cornice ideale per i principali eventi letterari e musicali.

Nel corso delle sue edizioni, il festival ha ospitato centinaia di autori e operatori culturali, guadagnandosi la reputazione di modello virtuoso per la promozione del libro e della lettura.

L'iniziativa si concentra in particolare sui settori più strettamente legati all'attualità politica, sociale e scientifica. L'edizione 2026 conferma pienamente la notevole capacità attrattiva del Passaggi Festival e la rilevanza del premio conferito a Tonia Mastrobuoni, testimoniando l'impegno costante della manifestazione per un giornalismo di qualità e per un confronto costruttivo tra le diverse voci che animano la società contemporanea.